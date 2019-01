Samsung porta Android 9 Pie con One UI su Galaxy S8 e Galaxy S8+ | aperto il programma beta

Samsung Pay e Google Pay supportano ora le carte UBI Banca : Samsung Pay e Google Pay sono ora compatibili con le carte di credito rilasciate da UBI Banca: i clienti potranno effettuare pagamenti direttamente da smartphone e smartwatch. L'articolo Samsung Pay e Google Pay supportano ora le carte UBI Banca proviene da TuttoAndroid.

Apple iPad Pro 2018 e Samsung Galaxy Tab S4 : l’eterna lotta tra iOS e Android con un occhio al portafoglio : iPad Pro 2018 e Galaxy Tab S4 sono attualmente i due principali esponenti – in ambito tablet – dei sistemi operativi iOS e Android. Vi abbiamo parlato approfonditamente di questi due dispositivi targati, rispettivamente, Apple e Samsung nelle singole recensioni. Si tratta di prodotti profondamente diversi tra di loro, in quanto concepiti per ambiti di utilizzo differenti. Il punto chiave è dunque quello di tracciare l’identikit ...

Da Samsung a OnePlus : Google porta Project Fi in molti altri dispositivi : Project Fi è una fortunatissima iniziativa di Google che permette ai consumatori di agganciare il proprio smartphone alla rete Wi-Fi o al network […] L'articolo Da Samsung a OnePlus: Google porta Project Fi in molti altri dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Il sensore d’impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe : Samsung Galaxy A9 (2018) è dotato di un sensore di impronte digitali che consente all'utente di registrare la propria impronta con un singolo swipe. L'articolo Il sensore d’impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

L’app Samsung Members si aggiorna per supportare One UI Beta con Android 9 Pie : Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Samsung Members con il quale viene aggiunto il supporto al programma One UI Beta L'articolo L’app Samsung Members si aggiorna per supportare One UI Beta con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 Core è ufficiale e porta con sé Android Go : Il secondo smartphone del colosso Coreano con Android Go, Samsung Galaxy J4 Core, è stato presentato ufficialmente. L'articolo Samsung Galaxy J4 Core è ufficiale e porta con sé Android Go proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm e Samsung nel 2019 potrebbero portare il sensore di impronte nel display nella fascia media : Il nuovo sensore di impronte integrato nel display di Qualcomm dovrebbe esordire già tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, probabilmente su uno smartphone di Samsung L'articolo Qualcomm e Samsung nel 2019 potrebbero portare il sensore di impronte nel display nella fascia media proviene da TuttoAndroid.