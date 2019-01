MotoGp – I consigli di un campione del mondo per Vinales | “deve battere Valentino Rossi

sportfair

: Cinque grandi eventi di motorsport da non perdere nel 2019 - Motorsport_IT : Cinque grandi eventi di motorsport da non perdere nel 2019 - CH_Motorsport : Cinque grandi eventi di motorsport da non perdere nel 2019 -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Mavericked idi Wayne Rainey, il tre voltedeldella classe 500 sprona il pilota spagnolo e lo confronta a“Francamente, mi aspettavo un po’ di più da Maverick”. Così Wayne Rainey, tre voltedelin sella ad una Yamaha nella classe 500, parla dinell’intervista rilasciata a Motorsport.com. “Pensavo che sarebbe stato un po’ più costante. – ha continuato l’ex motociclista – Ma questo dimostra che è ancora giovane e sta imparando. Questi anni difficili sono quelli che poi ti rendono forte quando sei finalmente pronto a vincere. E se la Yamaha farà una buona moto per il 2019, penso che Maverick sarà pronto”.AFP/LaPresse“Ha un’ottima velocità naturale, ha molta fiducia in se stesso quando le cose vanno male, ma fa fatica quando la moto non ...