Mostra su Andreotti in Senato | M5S | ' Va chiusa subito | è offensiva e falsa'

Blastingnews

: Andreotti, Giarrusso (M5s) scatenato contro la mostra: “Peggior uomo politico d’Italia, un’offesa per il nostro Pae… - fattoquotidiano : Andreotti, Giarrusso (M5s) scatenato contro la mostra: “Peggior uomo politico d’Italia, un’offesa per il nostro Pae… - SenatoStampa : #Andreotti. Nel centenario della nascita (#14gennaio 1919), in #BibliotecaSenato, inaugurazione della mostra… - peletto : RT @fattoquotidiano: Andreotti, Giarrusso (M5s) scatenato contro la mostra: “Peggior uomo politico d’Italia, un’offesa per il nostro Paese”… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La figura di Giulioè stata sicuramente importante all'interno della storia politica italiana. Non è una caso che unain suo onore sia stata organizzata inin occasione dei 100 anni dalla sua nascita.Non tutti, però, sono estimatori del politico che ha segnato una buona fetta del novecento italiano. Tra questi c'è ilre del Movimento Cinque Stelle Mario Michele Giarrusso che non ha usato mezzi termini per sottolineare come, a suo avviso l'evento andrebbe cancellato....