Malattie infiammatorie croniche intestinali | dal melograno una speranza di cura

Trapianto di feci contro le Malattie infiammatorie croniche intestinali : lo studio : Il Trapianto fecale, studiato da diversi specialisti, si prefigge di cambiare la flora intestinale, da quella sbagliata a...

Il trapianto di microbiota contro le Malattie infiammatorie Croniche Intestinali : la conferma allo studio italiano entro il 2021 : Negli ultimi anni è emersa la stretta correlazione tra la composizione della microflora intestinale e il diffondersi delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). Diversi studi in tutto il mondo hanno dimostrato come pazienti affetti da MICI possiedono una microflora molto diversa rispetto a persone sane e che questa alterazione possa essere direttamente collegata allo sviluppo della malattia. Per questo motivo si è ipotizzato che ...

Trapianto di feci contro Malattie infiammatorie Croniche intestinali : Roma, 11 dic., askanews, - Negli ultimi anni è emersa la stretta correlazione tra la composizione della microflora intestinale e il diffondersi delle Malattie Infiammatorie Croniche intestinali, MICI,.

Malattie infiammatorie Croniche Intestinali : in un caso su 5 i farmaci non funzionano : La ricerca farmaceutica nell’ambito delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali è molto attiva, e nuovi farmaci biologici sono attualmente in corso di sperimentazione clinica per la malattia di Crohn e per la rettocolite ulcerosa. Particolare speranza è attualmente riposta in una serie di anticorpi monoclonali finalizzati al blocco della molecola p19, affine alla molecola p40 (bersaglio di utekinumab). Tali farmaci, fra cui da citare il ...

Malattie infiammatorie croniche intestinali : cause - sintomi - complicanze : Le Malattie infiammatorie croniche intestinali sono patologie molto diffuse che colpiscono l’intestino. Si tratta di problemi molto diffusi, che interessano sia uomini che donne e presentano dei sintomi che si manifestano fra i 15 e i 45 anni. Fra le Malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) più frequenti troviamo la rettocolite ulcerosa e il Morbo di Crohn. Ad oggi la loro causa è ancora sconosciuta, secondo gli esperti però a ...

Salute : in aumento le Malattie croniche infiammatorie intestinali : L’incidenza delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD, inflammatory bowel disease) è in netto aumento. E si espande, per condizioni non ancora scientificamente certe, non solo nei Paesi storicamente interessati, come Europa e Nord America, ma soprattutto nei nuovi Paesi sviluppati. Un’emergenza che non trova riscontro, al momento, in un’adeguata assistenza nei confronti del paziente, tra terapie non ...

Le Malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...