Gattuso: «Gli arbitri? Non voglio fare il maleducato»

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La conferenza stampa di Rinoal termine della Supercoppa tra Juventus e Milan. Tratta da milanews.itGli«Nonil. Due azioni prima c’è il fuorigioco per la Juve e si lascia proseguire. Su Cutrone, nel primo tempo, invece alza la bandierina. Se due volte hai fatto concludere, perché prima alzi? Mi dà fastidio. C’è grande rammarico. Ci abbiamo provato, rimane una buona prestazione. Dispiace per il gol, ma a livello di squadra abbiamo fatto una buona prestazione. Erano mesi che la Juve non lasciava campo agli avversari e quando sbagli i 4 contro 4, diventa difficile. Dobbiamo guardare avanti, anche se brucia. La squadra, con una prestazione così, meritava di più».Higuain «L’artefice della foto col principe sono io. Quando un giocatore ha 38,5 di febbre, si manda in camera e gli si evita il contatto con gli altri. Me lo ha insegnato Tavana. Ieri ...