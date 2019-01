abruzzo24ore.tv

: ASL L'AQUILA: CISL, ''SUBITO CONCORSI, NO A PROCEDURA UNICA REGIONALE'' - abruzzoweb : ASL L'AQUILA: CISL, ''SUBITO CONCORSI, NO A PROCEDURA UNICA REGIONALE'' - radiolaquila1 : Fp-Cisl: 'Subito i concorsi alla Asl dell'Aquila, no a procedura unica regionale' - QuotidianiLive : Assunzione del personale nella Asl dell'Aquila, Fp- Cisl: subito i concorsi, no a procedura unica regionale… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) L'- “La Aslavvii subito le procedure concorsuali per l'assunzione e stabilizzazione del personale. C'è il rischio che si proceda conunici regionali, che allungherebbero di molto i tempi di espletamentoe selezioni”. A lanciare l'rme sono Michele Tosches, responsabile Fp-a provinciae Gianfranco Giorgi, coordinatore provincialesanità. “Il 28 dicembre scorso”, evidenziano Tosches e Giorgi, “la giunta regionale ha approvato una delibera sulle “Linee di indirizzo regionali per lo svolgimento di procedure concorsuali aggregate presso le aziende unità sanitarie localia regione Abruzzo”, che di fatto apre la strada all'espletamento di bandi di concorso unici, su scala regionale, per ciascunae figure professionali previste. Ciò comporterebbe un'enorme ...