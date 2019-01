Week-end tutto sommato positivo per le formazioni del Volley Barga

Under 17 Regionale : le emozioni del Weekend : Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l'ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo ...

Luca Argentero «creatura più bella» e tutti i gossip del Weekend : Le originiPenna in manoQuelle lettere...L'adolescenzaAll'improvvisoDivo-subitoAnima da atletaNuova vitaIl primo ciakLa regione preferitaL'ora perfettaQuarto d'ora accademico?La svoltaLa nominationArriva l'amoreNuovi orizzontiMesso ko!In abito neroLa palla ovaleOcchio non vede...Basta pocoMa quale noia?L'impegno nel socialeGarantitoQuestione di famigliaPassione bianconeraIl commentoPerché cambiare?Il capolineaUn nuovo inizioFuga d'amoreChe c'è ...

Saldi : Confcommercio Veneto - ' partenza col botto nel Weekend' (2) : (AdnKronos) - “Poi c’è l’e-commerce - aggiunge Gabriel – E’ chiaro che, soprattutto quando si acquista su base estera, i prezzi sono inferiori, anche se spesso pure la qualità segue questo andamento, e il commercio via web si sta sviluppando con una rapidità incredibile. L’avvio dei Saldi è stato, c

Saldi : Confcommercio Veneto - ' partenza col botto nel Weekend' : Venezia, 13 gen. (AdnKronos) - Saldi in Veneto: partenza col botto nel weekend, brusca frenata nel resto della settimana. È questo il bilancio delle vendite ‘di fine stagione’ tracciato all'Adnkronos dal presidente della Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto Giannino Gabriel, che annuncia

Allerta Meteo Sardegna : vento e mareggiate per tutto il Weekend : La Sardegna è interessata nel fine settimana da una nuova Allerta Meteo per vento forte da nord-ovest e mareggiate. L’avviso di condizioni Meteo avverse diffuso nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale scatterà dalla mezzanotte e resterà in vigore fino alle 20 di lunedì prossimo, 14 gennaio. Si raccomanda la massima prudenza alla guida di auto e moto in presenza di forti raffiche laterali che potrebbero far sbandare il veicolo e ...

Musica - letteratura e teatro : a Morciano di Romagna Weekend dedicati alla cultura : L'auditorium della Fiera sarà invece il palcoscenico per Il Nido di formica che, accanto ai matinée dedicati alle scuole, propone anche un ciclo di spettacoli pomeridiani per le famiglie: dopo il ...

Sondaggi - la doppia "mazzata" per Raggi e Di Maio che agita il Weekend del M5s : Secondo il Sondaggio Swg solo il 50 per cento degli elettori del M5s a Roma è soddisfatto del sindaco. Mentre secondo una...

Il più brutto Weekend della nostra vita al Teatro Ciak di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Il più brutto weekend della nostra vita”, la commedia di Norm Foster diretta e interpretata da Maurizio Micheli con Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Lo spettacolo ha aperto ufficialmente la prima stagione del Teatro Ciak, il nuovo spazio culturale inaugurato recentemente in via Cassia a Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione di questa divertente ...

Spettacoli - mostre e commedie dialettali : ecco cosa fare e dove andare questo Weekend : A Fossano fino al 28 febbraio, possibilità di visita guidata gratuita al Castello dal mercoledì al sabato. Due i turni di visita giornalieri, con partenza la mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ...

Lo sport del Weekend - trasferta cruciale per la Pallacanestro Trapani : Sabato 13 gennaio 2019, secondo weekend del mese e dell'anno solare. Cosa aspetta le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia? Andiamolo immediatamente a scoprire: In Serie D Girone ...

Oroscopo Weekend : sorprese in amore per l'Ariete - Capricorno fortunato : L'Oroscopo che ci attende per questo weekend sarà veramente interessante per alcuni segni dello Zodiaco. Secondo le previsioni astrologiche e il volere dei pianeti Giove, Saturno e degli altri corpi celesti, questo fine settimana sarà pieno di novità per Ariete, Leone e Cancro mentre ci saranno aspetti importanti da prendere in considerazione per Acquario, Toro e Gemelli. Ecco le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di sabato 12 e domenica ...

Oroscopo Ada Alberti : previsioni del Weekend a Pomeriggio 5 : Oroscopo 12-13 gennaio Ada Alberti: le stelle svelate a Pomeriggio Cinque Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5. L’astrologa è stata protagonista nel programma condotto da Barbara d’Urso, che è tornato in onda lunedì scorso dopo la pausa natalizia. Chiuse le feste Ada Alberti ha allietato l’appuntamento del venerdì del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset con i suoi consigli per ...

Cosa fare a Milano nel Weekend del 12 e 13 gennaio : Non mancano anche altri spettacoli, le mostre e la possibilità di volteggiare sul ghiaccio in una delle tante piste sparse per la città. Ecco tutto quello che dovreste segnare in agenda. , Continua ...

Idee per il Weekend : tutti gli appuntamenti più interessanti di metà gennaio : Gli spettacoli e le visite guidate proseguiranno per tutto il fine settimana e nei week end successivi fino al 31 gennaio 2019. Torna Expo Elettronica e CosmoComix : tutte le novità del mondo hi-tech ...