Russia | bimbo muore per infezione | mamma non l' avrebbe curato per non rovinarsi le feste

Russia - esplosione in palazzo a Magnitogorsk : 18 vittime - trasferito a Mosca il bimbo salvato dalle macerie : Il piccolo Ivan, il bimbo di 11 mesi estratto ieri dalle macerie di un palazzo di dieci piani, crollato il 31 dicembre per una fuga di gas nella città russa di Magnitogorsk , nella regione degli Urali, è stato trasferito in un ospedale di Mosca : lo ha reso noto l’agenzia stampa Tass. Intanto, riporta Interfax, è salito a 18 il numero dei corpi senza vita ritrovati dai soccorritori. Una ventina di persone risultano disperse. Il piccolo Ivan ...

