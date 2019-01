Matteo Salvini continua a indossare la divisa della polizia e replica alle polemiche | “Me

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : 'Perché lo fai? Torna in te' : 'Quel mondo lì - continua nel suo consueto delirio - è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano. Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per ...

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : "Perché lo fai? Torna in te" : Tutto come previsto: Alessandro Di Battista, il grillino con la bava alla bocca, è Tornato in Italia per sparare contro Matteo Salvini e la Lega. Il pretesto lo fornisce la partecipazione del ministro dell'Interno alla cena organizzata dall'associazione "Fino a prova contraria", cena a cui ci sarann

Matteo Salvini e renziani insieme a cena di beneficenza. Pd : “Nessun confronto tra noi” : Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani, tutti invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', è stato smentito: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, 'non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è ...

Chef Rubio dà del cogl*one a Matteo Salvini a L'Aria che Tira : C'è aria di torpiloquio alL'Aria che Tira, il programma di informazione ed approfondimento politico della mattina di La7, condotto dalla giornalista Myrta Merlino. Nella puntata di oggi, è intervenuto come ospite in collegamento Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ex-rugbista prestato alla televisione e noto per le sue trasmissioni di cucina unta e bisunta su DMAX.Rubio è molto attivo sui social network e commenta spesso le vicende ...

Matteo Salvini svela la porcata della Bce su Mps : "Danni all'Italia per 15 miliardi" : Venerdì 11 gennaio, a mercati chiusi, la Banca centrale europea aveva reso nota una lettera una lettera con cui invita i vertici di Banca Monte dei Paschi ad azzerare i crediti deteriorati entro il 2026. Ieri, lunedì 14 gennaio, il titolo dell'istituto bancario senese ha perso a Piazza Affari circa

Matteo Salvini contro la Bce "a gamba tesa" sulle banche : "Danni da 15 miliardi all'Italia" : Ogni banca avrà una propria "deadline" temporale, ma per tutti gli istituti europei l'aspettativa della Bce è la stessa: secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, orizzonte che mediamente si aggirerà attorno al 2026. Questa l'indicazione che la Vigilanza bancaria ha inserito in ...

Cesare Battisti - parla Adriano Sofri : contro Matteo Salvini e il carcere - "una vendetta - vergogna e disgusto" : Non poteva mancare lui, tra i tanti che hanno commentato la cattura di Cesare Battisti. E infatti, a 24 ore dall'arrivo in Italia del terrorista, Adriano Sofri ha preso parola per scagliarsi in un articolo su Il Foglio contro Matteo Salvini e contro il carcere che per anni sarà l'unico orizzonte di

Maria Elena Boschi a cena con Matteo Salvini - un clamoroso retroscena. E lei la prende malissimo : La cena che si terrà questa sera 15 gennaio al ristorante romano La Lanterna non farà di certo piacere ai grillini. Perchè a tavola ci saranno tutti tranne loro. E fin qui ok, visto che i 5 Stelle si sono sempre voluti distinguere dalla "casta". Ma, nella serata organizzata dall'associazione "Fino a

Cesare Battisti - l'orrore del fratello : "Matteo Salvini fascista - e Torreggiani...". Comunisti senza vergogna : "Cesare Battisti è una vittima". A parlare non è un intellettuale, ma il fratello del terrorista rosso estradato e ora in carcere a Oristano dopo 37 anni di fuga tra Francia, Messico, Brasile e Bolivia. Intervistato dal Messaggero, il fratello maggiore Vincenzo Battisti difende l'assassino condannat

Ministro Bonafede difende Matteo Salvini : “Le divise che indossa? Nessun problema” : Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prova a spegnere le polemiche sulle divise delle forze dell'ordine indossate con disinvoltura dal Ministro degli Interni Matteo Salvini durante eventi pubblici e istituzionali: "Non mi pongo nemmeno il problema di come si veste Salvini: è una cosa che gli piace fare? La facesse, Nessun problema".Continua a leggere

Grembiule a scuola - presidi a Matteo Salvini : “Favorevoli - ma la decisione spetta a noi” : L'Associazione Nazinale presidi commenta la proposta del ministro degli Interni Matteo Salvini: "Siamo anche favorevoli alla divisa o alle tute per le medie e superiori, purché la cosa non venga normata da una legge ma sia presa come decisione dal Consiglio d'istituto, sentiti i genitori, e dal collegio dei docenti così come sancisce l'autonomia scolastica".Continua a leggere

Matteo Salvini vuole reintrodurre la divisa a scuola : ‘Un’occasione di parità’ : Il ministro dell’interno Matteo Salvini vuole reintrodurre l’impiego della divisa a scuola ritenendola ‘un’occasione di parità’. L’uniforme scolastica si usa sempre meno, ma presto potrebbe essere reintrodotta negli istituti scolastici di tutta Italia. “Almeno alle scuole elementari rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità” queste le parole di Salvini ...

