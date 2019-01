F1 | fuori gli orari della stagione 2019

Gelo e neve negli USA - bambina rimane chiusa fuori casa con -29°C - trovata congelata : “Sembrava una bambola” : Una bambina di 2 anni e mezzo del New Hampshire, nel nord-est degli Stati Uniti, a piedi scalzi e avvolta solo in una camicia da notte, è stata trovata morta al freddo a pochi metri dalla porta di casa da cui era uscita, senza poi riuscire a rientrare. La polizia nella piccola città di Newport ha dichiarato di aver ricevuto diverse chiamate di emergenza intorno alle 7.10 del mattino (ora locale) di ieri, 14 gennaio, riguardo una bambina priva di ...

La prima copertina di Maurizio Crozza del 2019 in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata alle recenti dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti: "La metà, della metà, della metà di Baglioni ha fatto più di tutto il Pd. E infatti se Fossi in quelli del Pd seguirei l'invito di Baglioni: me ne andrei". L'artista genovese ha anche scherzato con Fabio Fazio: "Per questo governo dopo la ...

Violentava le fidanzatine del figlio : buttafuori condannato a 15 anni di carcere : Un buttafuori di 44 anni è stato condannato a 14 anni e 7 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente delle fidanzatine del figlio adolescente.Continua a leggere

La perfezione del numero sette sta anche nella sua maledizione: nessuno è riuscito a imporsi tante volte di fila nella Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Non fa eccezione neppure l'uomo che sta dominando la stagione 2018-2019, Ryoyu Kobayashi, che incappa in una giornata no e, dopo sei successi consecutivi, deve cedere il passo. A vincere è così il polacco Dawid Kubacki, che dopo un'infinita rincorsa si prende finalmente la sua ...

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all'ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

Riparte da Duszniki Zdroj, in Polonia, l'IBU Cup di Biathlon e subito la Russia batte un polpo molto forte: due triplette nelle sprint odierne hanno fatto impallidire tutte le squadre avversarie. Al femminile successo di Natalia Gerbulova, mentre tra gli uomini la spunta Alexander Povarnitsyn. Nella sprint 7.5 km femminile la russa Natalia Gerbulova, nonostante due errori al secondo poligono, centra la vittoria in 22'10″7, ...

Cannistraro vince Masterchef all stars ma spunta quel dettaglio 'fuori luogo' a fine puntata : A vincere Masterchef All stars è il 'Cannibale' Michele Cannistraro . Lo chef lombardo ha però festeggiato la sua vittoria in mezzo al silenzio assoluto degli altri concorrenti seduti sulla balconata. ...

Matteo Salvini : “Migliaia di terremotati fuori dalle loro case - voglio occuparmi prima di loro” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rilancia la questione dei terremotati del Centro Italia: "Dopo anni ci sono ancora migliaia di italiani terremotati fuori dalle loro case. Io mi voglio occupare prima di loro. Sbaglio?". L'obiettivo del vicepresidente del Consiglio è quello di "rimandare nelle loro case" i terremotati.Continua a leggere

Courmayeur - cade con snowboard : morto Julian Impagliazzo/ Discesa in fuoripista - vietata con ordinanza del '96 : cade con lo snowboard: morto il l'italiano 24enne Julian Impagliazzo. Ultime notizie Courmayeur, incidente fatale in fuoripista vietata dal 1996.

Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ..."

Courmayeur - snowboarder fuoripista muore sotto gli occhi dell’amico : Uno snowboarder è morto dopo una caduta mentre sciava fuoripista sopra a Courmayeur, in Valle d'Aosta. L'incidente mortale è avvenuto nella zona di Plan de la Gabba. La vittima sarebbe precipitata da un salto di roccia. Con lui c'era un altro snowboarder che è rimasto illeso e ha dato l'allarme.Continua a leggere

Courmayeur - snowboarder fuoripista precipita sulle rocce e muore sotto gli occhi dell'amico : L'incidente nella zona di Plan de la Gabbia, in un settore vietato perché pericoloso: il giovane stava tentando un salto

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...