Cesare Battisti | il fratello Vincenzo minaccia | Se adesso decidesse di

Cesare Battisti - la giustizia serve a evitare la vendetta. Sennò si torna al Medioevo : “Le pene devono tendere alla putrefazione del condannato”. È questo il nuovo articolo 27 della Carta Costituzionale, per come lo vorrebbero coloro che si augurano che un detenuto marcisca in galera. Un’affermazione che ci riporta a un’idea medievale di giustizia. Non voglio parlare del fatto evidente che nel qualificare più e più volte Cesare Battisti come un “assassino comunista” venga ostentata la connotazione politica del desiderio di ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 : "Cesare Battisti? Mi è stato riferito che in aereo..." : Dopo la passerella di lunedì 14 gennaio a Ciampino per l'arrivo di Cesare Battisti, Matteo Salvini ha fatto tappa oggi nello studio di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Un vero e proprio blitz a inizio puntata, durato non più di un quarto d'ora, nel corso del quale il ministro dell'Interno ha naturalm

Termina nel carcere di Massama il viaggio di Cesare Battisti : In Fuga dal 1981 per la condanna di quattro omicidi e altri reati, il terrorista Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia ed estradato in Italia, nel carcere di Massama, dove sconterà la sua pena. Dopo 38 anni di latitanza che hanno visto Battisti rifugiarsi in Francia, Messico e Brasile, dopo anni di silenzi e beffe che lo stato Italiano ha dovuto subire a causa delle differenze che intercorrono nel sistema giudico con gli altri stati, ...

Cesare Battisti in carcere : “Sono malato - sono cambiato”. Poliziotti : “Tradito dalle passeggiate. Ha detto che siamo stati bravi” : Gli agenti del Gom, il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che ieri lo hanno preso in consegna a Roma e portato in carcere, lo hanno trovato tranquillo, ma anche stanco e spaesato. Un uomo “intristito, rassegnato, sconfitto“. Durante il volo che lo riportava in Italia, Cesare Battisti ha provato a dormire senza riuscirci. “Dove mi portate?”, ha chiesto più volte agli agenti. Poche parole e una sola ...

Cesare Battisti - proprietario pensione in Bolivia : “Era tranquillo - restava in camera. Non ha mai lasciato i suoi dati” : È arrivato a novembre ed è rimasto fino al 4 dicembre. Non ha mai lasciato i suoi dati personali alla reception, ma solo quelli della persona di nazionalità Boliviana che lo aveva accompagnato. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla il signor Peralta, proprietario della pensione Casona Azul di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dove Cesare Battisti ha trascorso una parte del suo ultimo periodo di libertà prima dell’arresto e ...

Cesare Battisti - Vauro a Quarta Repubblica. Nicola Porro gli mette di fronte Torreggiani - scena agghiacciante : A Quarta Repubblica , il talk di politica ed economia di Retequattro condotto da Nicola Porro, ieri sera in prima serata, il vignettista Vauro Senesi si è scusato con Alberto Torregiani per aver firmato anni fa un appello a favore di Cesare ...

