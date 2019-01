Asciugatrice | i capi da non mettere mai

dilei

: Lavatrice e asciugatrice AEG con 600€ di sconto! Lava e asciuga i capi più delicati come la lana. ?? Corri subito ne… - bartoluccisrl : Lavatrice e asciugatrice AEG con 600€ di sconto! Lava e asciuga i capi più delicati come la lana. ?? Corri subito ne… - willis7277 : @LG_ItaliaSalve gentilmente desidererei un informazione i merito al cestello dell’asciugatrice acquistata da poco,… - iamgirlesbian : RT @MassimoTasca1: NUOVA AGENTO PROFESSIONAL, addio a stendino e ferro da stiro, capi igienizzati al 100%! Provala per 14 giorni!! Sono a v… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) L’può rivelarsi molto comoda, soprattutto se utilizziamo spesso la lavatrice e abbiamo tantissimida asciugare.Questo elettrodomestico, veloce e semplice da usare, ci consente di risparmiare tempo, regalandoci un bucato profumato e già asciutto. Attenzione però, nell’non si puòproprio tutto, ci sono infatti deiche non si possono infilare nel cestello perché si danneggerebbero.Per prima cosa scordatevi di asciugare i vostri costumi nell’. Anche se la tentazione di averli sempre puliti, asciutti e profumati dopo ogni doccia è grande, dovrete appenderli nello stendino. Il calore di questo elettrodomestico infatti rischia di sformarli, facendogli perdere elasticità e rovinando i colori. Lo stesso discorso vale per i reggiseni, che non sopportano le alte temperature dell’, responsabili di ...