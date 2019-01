Allarme meningite a Roma | morto 15enne all' Umberto I Profilassi all' istituto alberghiero

Meningite a Roma - morto 15enne. Allarme a scuola - avviata profilassi : Un ragazzino di 15 anni è morto ieri sera di Meningite fulminante nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il ragazzo era stato ricoverato nella mattinata...

Allarme meningite a Firenze / Ragazza colpita dalla patologia di tipo B : chi è stata in piscina con lei... : meningite, 25enne ricoverata a Firenze: grave ma inizia a rispondere alla terapia. Ultime notizie, torna l'incubo in Toscana, Allarme tra i cittadini.

PADOVA - STUDENTESSA RICOVERATA PER MENINGITE/ Paura contagio in città : Allarme per chi frequenta aule studio : PADOVA, STUDENTESSA RICOVERATA per MENINGITE: Paura contagio. allarme per chi frequenta le aule studio visitate dalla 19enne, 20 sottoposti a profilassi.

Padova - 19enne ricoverata per meningite : Allarme contagio nelle aule studio dell’Università : Una studentessa 19enne originaria di Lugnasco ma iscritta all'Università di Padova è stata ricoverata per meningite da meningococco. Non è in pericolo di vita ed è in fase di miglioramento. Già alcuni amici sono stati sottoposti a profilassi. Attenzione a chi dal 2 al 5 gennaio scorso ha frequentato alcune aule studio dell'ateneo.Continua a leggere

Meningite B - 16enne non vaccinato ricoverato/ Allarme a Empoli : profilassi per 50 persone : Per la Meningite B un ragazzo di sedici anni, non vaccinato, è stato ricoverato a Empoli dove si trova ora in terapia intensiva.