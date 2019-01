Yamaha YZF-R3 2019 | piccola | sportiva il giusto e parecchio divertente! PROVA SU STRADA

Yamaha YZF-R1 GYTR : prenotazioni al via : Chi punta ad aggiudicarsi una delle 20 Yamaha YZF-R1 GYTR , ideate per celebrare il ventennale della supersportiva di Iwata, può inviare la propria candidatura al sito ufficiale di Yamaha . Da oggi, ...

Superbike - Yamaha YZF-R1 GYTR 20° ANNIVERSARIO 2019 : al via le prenotazioni [FOTO] : Al via le ordinazioni della moto super esclusiva YZF-R1 GYTR 20° ANNIVERSARIO disponibile in soli 20 esemplari Da oggi si può ordinare l’esclusiva YZF-R1 GYTR 20° ANNIVERSARIO, m.y. 2019. Decorata con la stessa livrea che ha accompagnato il team Yamaha Factory Racing nella storica affermazione alle 8 ore di Suzuka, la quarta consecutiva, questa moto è già pronta per la pista ed ha la seria intenzione di dominare i circuiti. ...