Var in Serie B? Il presidente Balata conferma l’idea

Diretta Varese-Virtus Bologna/ Risultato finale 79-86 - streaming Rai : impresa dei felsinei! - Serie A1 basket - : Diretta Varese Virtus Bologna, streaming video Rai: alla Enerxenia Arena le V nere vogliono blindare il loro posto nella Final Eight di Coppa Italia.

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Bologna espugna Varese nel posticipo : Con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca la Virtus Bologna si prende una bella vittoria in casa della Openjobmetis Varese nell’ultima giornata del girone d’andata. La squadra di coach Sacripanti si è imposta con il punteggio di 86-79 al termine di una partita che ha visto le Vnere sempre avanti e con due punti alla fine meritatamente conquistati da Bologna. Ottima prova in casa Virtus per Tony Taylor, che ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 16^ giornata - Conegliano supera Monza nella sfida più attesa. Vittorie per NoVara e Scandicci : Dopo la vittoria di Casalmaggiore contro Firenze nell’anticipo di ieri, si è conclusa oggi con le altre cinque sfide in programma la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Vittorie in testa alla classifica per Novara, Scandicci e Conegliano, che conservano le prime tre posizioni. Alle loro spalle sale Busto Arsizio, mentre Brescia ottiene un successo importante in ottica playoff e aggancia Bergamo ...

Quanto ha inciso il Var in Serie A? Le statistiche del girone d’andata : Nella prima parte del campionato 2018-2019 le decisioni corrette dal Var sono scese a 51 dalle 66 del girone di ritorno 2017-2018 L'articolo Quanto ha inciso il Var in Serie A? Le statistiche del girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Balata : 'Sì a Var e riforma dei campionati' : VAR - 'Vorrei che il nostro campionato diventasse la prima seconda divisione al mondo con questa tecnologia. Da mesi abbiamo elaborato uno studio di fattibilità e ne abbiamo commissionati altri due ...

Serie B - studi di fattibilità per l’introduzione del Var : Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha spiegato che vorrebbe che la Serie B diventasse la prima seconda divisione al mondo con questa tecnologia. L'articolo Serie B, studi di fattibilità per l’introduzione del Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley femminile - serie A1. 16ma giornata : NoVara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel weekend in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...

Volley femminile - serie A1. 16ma giornata : NoVara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel week end in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...

Serie A - Variazione orario di Genoa-Milan e Juve-Chievo : tifosi furiosi : Sono state comunicate le variazioni valida per la prossima giornata del campionato di Serie A, tifosi genoani infuriati per la decisione della Lega calcio di anticipare alle 15 la sfida contro il Milan, inizialmente prevista per le 21 di lunedì 21 gennaio. “Così non si vuole far andare la gente allo stadio”. Molti scrivono chiaramente di voler “boicottare in ogni caso la partita” e invitano a non recarsi al ...

Interessati a Jump Force? Potrete proVarlo grazie a una serie di sessioni open beta : Bandai Namco Entertainment Europe terrà una open beta di Jump Force da venerdì 18 gennaio a domenica 20 gennaio. La open beta darà ai giocatori accesso al versus mode online, nel quale sarà possibile giocare nei panni di uno dei 17 personaggi del gioco, combattere in cinque differenti stage e testare la lobby online usando sei avatar pre-creati.I giocatori possono precaricare la open beta su Xbox One o PlayStation 4 dal 17 gennaio.Gli orari ...

Volley femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma non basta a NoVara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Volley femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma non basta a NoVara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 15ma giornata : leadership in palio nello scontro al vertice tra NoVara e Scandicci : Fuga o ribaltone? Il primo turno infrasettimanale del 2019 di Serie A1 femminile offre un piatto ricchissimo che si consuma al Palasport di Novara dove si affrontano le prime due della classe: la capolista Igor Gorgonzola che, nel periodo natalizio, tra Santo Stefano e l’Epifania, ha “sporcato” la sua marcia trionfale, uscendo sconfitta al tie break nelle sfide contro Cuneo e Brescia ma che finora non ha perso un colpo negli ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al successo contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...