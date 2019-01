Roma | morto un altro clochard

Roma : rinvenuto cadavere in piazza Irnerio - morto senzatetto nella notte : Roma – Il cadavere di un senza fissa dimora, dall’eta’ apparente di 50 anni ma non ancora identificato, e’ stato rinvenuto questa mattina a Roma in piazza Irnerio. A notare il cadavere il titolare di un’edicola dietro cui giaceva il corpo senza vita dell’uomo. L’edicolante, accortosi del corpo, ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato Aurelio e gli uomini della ...

Roma : Torre Spaccata in lutto dopo morto 16enne per shock anafilattico : Roma – lutto a Roma a Torre Spaccata, la zona in cui viveva la 16enne morta ieri sera dopo una serata in un locale di Centocelle. Un drink o forse qualcosa che ha mangiato, sara’ l’autopsia a chiarire cosa abbia scatenato lo shock anafilattico che non ha lasciato scampo alla giovane che stava trascorrendo alcune ore di serenita’ con gli amici in piazza delle Gardenie. La 16enne quando e’ arrivata al Pronto soccorso ...

Roma. Agguato alla Magliana : morto Andrea Gioacchini : Non ce l’ha fatta Andrea Gioacchini. E’ morto il pregiudicato di 34 anni ferito giovedì mattina a colpi di pistola

Roma - morto al Gemelli il noto immunologo Fernando Aiuti : ipotesi suicidio : Mondo della medicina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Fernando Aiuti, il noto immunologo italiano fondatore dell'Anlaids, l'Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids. Aiuti, infatti, era noto per la sua storica battaglia contro questa malattia. Nato a Urbino nel 1935, Aiuti è stato professore ordinario di Medicina Interna presso all'Università "La Sapienza" di Roma. Ha diretto anche la Scuola di Specializzazione in Allergologia, ...

Roma : morto professor Fernando Aiuti - tra ipotesi anche suicidio : Roma – Questa mattina e’ morto il professor Fernando Aiuti, famoso immunologo dell’Universita’ di Roma La Sapienza nato a Urbino 83 anni fa. Il decesso e’ avvenuto a causa “delle complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza” del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Lo fa sapere il nosocomio capitolino. Il professore era in cura presso ...

Inseguito dalla polizia cade e sbatte la testa a Roma - morto un ladro : Un romeno di 33 anni è morto durante un inseguimento della polizia nella notte a Roma. Tutto è nato quando una società di vigilanza ha segnalato il furto di un'auto con il satellitare. La macchina è stata intercettata ed è scattato l'inseguimento. All'altezza di via Salvatore Rebecchini, in zona Magliana, il conducente ha perso il controllo della macchina finendo contro il marciapiede. Sceso, ha iniziato a ...

Roma : incendio divampa sotto Ponte Sublicio - morto senzatetto : Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma. Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso ...