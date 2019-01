ilfattoquotidiano

: Il Muos di Niscemi è salvo Respinti i ricorsi degli ambientalisti - palermo24h : Il Muos di Niscemi è salvo Respinti i ricorsi degli ambientalisti - Pratinfiore : Ecco che fine ha fatto la notizia meravigliosa... - TutteLeNotizie : Muos, respinti i ricorsi degli attivisti: l’impianto radar di Niscemi va avanti -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) “Inammissibili“. Così il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, organo di appello del Tar, ha giudicato i trepresentati per bloccare l’attività deldi(il sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare Usa), che si trova nella riserva naturale della Sughereta, istituita dalla regione nel 1997. A chiedere la revoca della decisione del 14 aprile 2016, con cui i magistrati amministrativi avevano autorizzato i ‘mega-’, sono stati Legambiente, Wwf, il Comitato Noe i Comuni di Modica e Gela. L’impianto in provincia di Catalnisetta, quindi, potrà continuare a operare.Il progetto americano prevede la realizzazione di quattro satelliti e di quattro stazioni terrestri localizzate, rispettivamente, nel sud ovest dell’Australia, nelle Hawaii, in Virginia e, appunto, in Sicilia, nella ...