Australian Open – Esordio vincente per Seppi | il tennista azzurro liquida Steve Johnson

Fabbiano al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Thomas Fabbiano si qualifica per la prima volta al secondo turno degli Australian Open. Il pugliese, numero 102 del mondo, ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato il sorteggio, superando il tennista di casa Jason Kubler, 130 del ranking ATP e presente a Melbourne grazie ad una wild card, in quattro set con il punteggio di 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. Una prestazione di grande valore del nostro portacolori che se ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Seconda giornata degli Australian Open 2019, a Melbourne, e saranno quattro gli azzurri impegnati sul cemento Australiano. Fabio Fognini (testa di serie n.12) affronterà lo spagnolo Jaume Munar nel 1° incontro della 1573 Arena, nel campo n.5 Marco Cecchinato sfiderà il serbo Filip Krajinovic, Camila Giorgi se la vedrà contro la slovena Dalila Jakupovic e il qualificato Luca Vanni dovrà superarsi per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno ...

Tennis - Australian Open : Nadal parte bene - la Sharapova convince : Si è aperta nel segno di Rafa Nadal l'edizione numero 107 dell'Australian Open, iniziato questa notte, come da tradizione, da Melbourne Park. Lo spagnolo, al rientro ufficiale dopo oltre 4 mesi di ...

LIVE Seppi-Johnson - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro torna avanti di un set (6-4 4-6 6-4) : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Andreas Seppi-Steve Johnson, match valevole per il primo turno del tabellone maschile degli Australian Open 2019. Comincia lo Slam Australiano e l’altoatesino scende subito in campo e lo fa in una sfida molto complicata contro la testa di serie numero 31. Seppi è reduce dalla finale nel torneo di Sydney, persa poi in due combattuti set con l’Australiano De Minaur, ma è stato un torneo molto positivo per ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 14 gennaio - tutte le partite in tempo reale. Seppi avanti di un set. Travaglia e Fabbiano magnifici - vince Nadal - out Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi, lunedì 14 gennaio). Incomincia il primo Slam della stagione di tennis, scattano due settimane di grande spettacolo sul cemento di Melbourne e la prima giornata regalerà subito grandissime emozioni perché sono attese in campo diverse stelle e i primi italiani. Roger Federer, detentore del titolo, se la dovrà vedere contro l’uzbeko Denis Istomin partendo con tutti i favori ...

Australian Open 2019 domani (15 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Seconda giornata degli Australian Open, martedì 15 a Melbourne (Australia), e il menù è decisamente succulento. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la striscia vincente, raggiungendo finalmente quota 24 Slam in carriera. A seguire nel Centrale il match di “Sascha” Zverev, ...

VIDEO Fabbiano-Kubler Highlights Australian Open - ottimo esordio dell’azzurro e qualificazione al secondo turno : Thomas Fabbiano non ha fatto sconti agli Australian Open e ha sconfitto Kubler al primo turno, guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. L’azzurro ha battuto l’Australiano con grande autorevolezza, mettendo in mostra un tennis superiore. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi di Fabbiano-Kubler, primo turno degli Australian Open. VIDEO Highlights ...

Tennis - Australian Open : Travaglia e Fabbiano avanti - Berrettini k.o. : Fabbiano C'È - Convincente anche la prova di Thomas Fabbiano, numero 102 del mondo, che ha impiegato quattro set per domare il qualificato Australiano Jason Kubler, finito battuto per 6-4 7-6 2-6 6-3 ...

Australian Open 2019 - Stefano Travaglia : “Oggi un caldo incredibile - ho preparato benissimo questo torneo” : Stefano Travaglia ha conquistato la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Il 27enne di Ascoli Piceno ha sconfitto con autorevolezza l’argentino Guido Andreozzi e prosegue così la sua avventura a Melbourne. Il ribattezzato Steto ha raccontato tutte le sue emozioni alla Federtennis: “In campo c’era un caldo terribile. Ho modificato alcuni aspetti nutrizionali dopo quel ...

VIDEO Travaglia-Andreozzi Highlights Australian Open : l’azzurro vince in rimonta e passa al secondo turno : Fantastica prestazione di Stefano Travaglia che ha sconfitto l’argentino Andreozzi in rimonta nel primo turno degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro, dopo aver perso il primo set al tie-break, si è scatenato e ha surclassato il sudamericano (6-2, 6-3, 6-2 nei successivi tre set), conquistando così il passaggio del turno. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Travaglia-Andreozzi, primo turno ...

Australian Open – Kiki Bertens ok sulla Riske - Stephens vince il derby con la Townsend : Ostapenko out contro Sakkari : Bertens e Stephens si qualificano per il secondo turno degli Australian Open, niente da fare invece per la Ostapenko che cede alla Sakkari Pass per il secondo turno staccato, Kiki Bertens e Sloane Stephens si qualificano agevolmente dopo i confronti con Riske e Townsend. L’olandese non lascia scampo all’avversaria americana, superandola con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Nel derby tutto ...

Australian Open – Angelique Kerber non tradisce - la tedesca si impone con facilità sulla slovena Hercog : La numero 2 del mondo non lascia scampo alla slovena, superandola agilmente in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 Esordio non molto impegnativo per Angelique Kerber agli Australian Open, la tedesca infatti supera in scioltezza la slovena Hercog con un doppio 6-2 che evidenzia i valori in campo. La numero 2 del mondo parte subito fortissimo e archivia il primo set in 38 minuti, andandosi a prendere poi il successo nel secondo parziale ...

Australian Open – Debutto col botto per la Sharapova - la russa non lascia nemmeno un game alla Dart : La tennista siberiana asfalta senza problemi l’avversaria britannica, non lasciandole nemmeno un game nell’arco dell’intero incontro Maria Sharapova debutta con il botto agli Australian Open, la russa infatti travolge senza appello la britannico Dart con il punteggio di 6-0, 6-0. Un match senza appello, conclusosi nel giro di un’ora e quattro minuti, bastati alla siberiana per archiviare la pratica e volare al turno ...

Australian Open – Anderson e Dimitrov avanzano senza problemi - Opelka sorprende il connazionale Isner : Tutto facile per Anderson e Dimitrov contro Mannarino e Tipsarevic, eliminato invece Isner dopo la sconfitta nel derby contro Opelka Subito una sorpresa nel primo turno degli Australian Open, John Isner infatti esce di scena dopo la sconfitta subita nel derby tutto americano con Opelka. Il numero dieci del ranking ATP non riesce ad avere la meglio sul proprio avversario, cedendo in quattro set con il risultato di 7-6, 7-6, 6-7, 7-6. ...