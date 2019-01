Silvia Provvedi | Rifarei tutto con Fabrizio Corona Ora sono felice con

blogo

(Di domenica 13 gennaio 2019)Oggi è solo un vecchio ricordo (forse), ma perla storia conè un capitolo che non si può cancellare ed è la stessa gemella 'Donatella' a parlarne in un'intervista concessa a Radio Radio in cui la terza classificata del Grande Fratello VIP ripercorre il rapporto con l'ex Re dei paparazzi senza rinnegare ciò che ha vissuto: Con luiquello che ho fatto perchè quando amo faccio ciò che mi dice il cuore, sarei ipocrita a dire il contrario. L’amore per me è stato importante, dopo non credo che mi sia stato portato rispetto, però adessodi essermi lasciata dietro questa sofferenza.è convinta che il suo ex fidanzato non l'abbia amata come, invece, lei era: Io penso che quando si ama si fa star bene. Io bene non posso dire di esser stata bene, quindi direi probabilmente non mi ha amata. La situazione sentimentale è ...