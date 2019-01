Richard Madden di nuovo single | è finita con Ellie Bamber

Golden Globe 2019 - tutti i premi della tv : The Americans la miglior serie tv. Richard Madden : miglior attore : Nella notte italiana di domenica 6 gennaio 2019, si è tenuta la cerimonia che assegna i 76esimi Golden Globe del 2019. Insieme con gli Oscar e gli Emmy, è il più importante riconoscimento al mondo per quanto riguarda l’intrattenimento di cinema e televisione e precede di poco gli Oscar a livello temporale. La miglior serie drammatica è The Americans, la miglior miniserie The Assassination of Gianni Versace, che si aggiudica anche il premio ...

Richard Madden ai Golden Globes 2019 vince con Bodyguard - ringrazia i genitori e chiarisce le voci su James Bond (video) : Il trionfo di Richard Madden ai Golden Globes 2019. Il Robb Stark de Il Trono di Spade straccia la concorrenza ed conquista il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, grazie al suo ruolo in Bodyguard. Una parte che gli calza a pennello e che è stata ampiamente lodata dalla critica. La vittoria di Richard Madden ai Golden Globes 2019 sembrava scontata fin dall'inizio. Tra i contendenti al premio c'erano Jason Bateman ...

Cenerentola - cast - trama e curiosità del film con Lily James e Richard Madden : Una fiaba senza età come Cenerentola aspettava solo la mano magica di un regista come Kenneth Branagh capace di passare dagli adattamenti shakespeariani (Enrico V o Molto rumore per nulla) ai kolossal Marvel (Thor): nel 2015 il film d’animazione del 1950 diventa una pellicola in live action. Ovviamente di successo tanto da meritare per MyMovies un 3,38 su 5 e una visione incondizionata per TvZap. Cenerentola con Lily James nei panni della ...

Il finale de Il Trono di Spade come le Nozze Rosse - Richard Madden prevede una strage : “Sono solo uno spettatore” : come sarà il finale de Il Trono di Spade? Anche Richard Madden ha voluto dire la sua. Ogni attore del cast ha anticipato qualcosa sull'ultimo episodio della serie, che come si prevede, culminerà con l'attesissima battaglia di Westeros. L'ex Robb Stark della saga fantasy, uscito di scena nella terza stagione, è pessimista al riguardo e prevede un finale degno delle Nozze Rosse. Tante sono le domande che attanagliano i fan di Game of Thrones. I ...

Le scene di Richard Madden nudo in Bodyguard viste dai genitori dell’attore : video della divertente reazione : Se avete già visto la nuova serie del Robb Stark de Il Trono di Spade, saprete che ci sono scene di Richard Madden nudo in Bodyguard. Le sue fan non possono che apprezzare, come la conduttrice Ellen DeGeneres ha ammesso durante il suo talk show. I genitori dell'attore, un po' meno. Ospite al programma della nota comica statunitense, Richard Madden ha parlato dell'incredibile successo di Bodyguard, serie disponibile in Italia su Netflix. Per ...