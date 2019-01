Lione contro gli estremisti

Matteo Salvini contro il Sindaco “anti-cattiveria” : “Mi dà del cogLione - cos’ha nel cervello?” : Il ministro dell'Interno risponde al Sindaco di Luzzara Andrea Costa che ha diramato un'ordinanza anti-cattiveria: "Mi dà pubblicamente del coglione e dice che punto all'infermità mentale, quanto volontariato dovrà fare questo poveretto in base alla sua stessa ordinanza? Ma cos'hanno questi nel cervello?"Continua a leggere

78enne si ubriaca al vegLione di Capodanno e guida contromano per 20 km in autostrada : Venti chilometri contromano sull'autostrada A4: ecco il personale record di infrazione delle regole della strada raggiunto da un pensionato di 78 anni, che vive Pianiga (Venezia). Il fatto è avvenuto la notte di Capodanno. A riportare la vicenda è Il Mattino di Padova.L'allarme è scattato verso le 4 di mattina. I poliziotti hanno visto arrivare l'auto del 78enne, che procedeva a 60-80 km/h sulla corsia centrale ...

Forza Italia contro la manovra - TartagLione : all'Ergife per la presentazione della contromanovra : ... fatta di proposte concrete in grado di rilanciare davvero economia ed occupazione giovanile e sostenere famiglie e imprese. Dopo una giornata di interventi e confronti, l'attesa conclusione dei ...

Comune C.bello : PUGNO DURO DELL'AMMINSITRAZIONE CASTIGLione contro CHI ABBANDONA RIFIUTI PER STRADA : ALTRE 30 MULTE ELEVATE A NOVEMBRE : Grazie alla videosorveglianza mobile sono stati sanzionati diversi incivili che hanno gettato sacchi di spazzatura nelle aree vicine al cimitero, allo stadio e nella via CB 29 30/11/2018 Continua ...

Pietro TartagLione senza peli sulla lingua : le parole contro il GF Vip : Pietro Tartaglione senza peli sulla lingua: le parole del futuro sposo di Rosa Perrotta contro il Grande Fratello Vip Pietro Tartaglione è un tipo che non parla molto. Anche sui social ci bazzica si e no. Insomma non è uno da dieci post al giorno o uno che s’infila in qualsiasi dibattito. Però è una […] L'articolo Pietro Tartaglione senza peli sulla lingua: le parole contro il GF Vip proviene da Gossip e Tv.

Manovra - Conte : "Nessuna ribelLione contro l'Ue" : "Siamo responsabili, non c'è nessuna presunta ribellione all'Unione europea ". Lo ha assicurato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , all'indomani della bocciatura della Manovra da parte della ...

Beppe Grillo al Fatto contro la Tav Torino-Lione : "I borghesucci son tornati". : Si firma "Beppe Grillo e il suo neurologo" la lettera che il fondatore dei 5 Stelle invia a Il Fatto contro la Tav Torino Lione e che viene titolata "Ode alla borghesia (dove eravate?)". Una borghesia che si è "ricomposta" alla manifestazione di sabato a Torino, "li abbiamo visti manifestare, aggressivi e benpensanti" scrive Grillo, "manca solo Gaber a prenderla in giro"."A vedere i nostri borghesi in piazza a manifestare per il Tav ho ...