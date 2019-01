Incidente mortale nel Cilento | 71enne esce di strada finendo in un dirupo | morto sul colpo

Incidente mortale sullo slittino - l'avviso sulla pista non è più solo in tedesco : E' stata aggiunta la segnalazione in italiano all'imbocco della pista nera, in Alto Adige, dove è morta la piccola Emili

Inizio d'anno nero in montagna - nuovo Incidente mortale : L'incidente mortale di oggi sulla neve di uno snowboarder italiano, deceduto a causa di una caduta mentre sciava fuoripista sopra Courmayeur, è solo l'ultima tragedia in montagna di questo Inizio d'...

Michele Bravi ritorna in una fiction tv dopo l'Incidente mortale : 'Liberati - vai avanti' : Michele Bravi ritorna nuovamente in televisione a distanza di pochi mesi dal terribile incidente mortale che l'ha visto coinvolto, in seguito al quale una donna ha perso la vita. Un ritorno che in parte ha spiazzato i fan, dato che la sua presenza nella fiction di Raiuno, La compagnia del cigno non era stata annunciata e, come ben saprete, dal giorno del terribile incidente, Michele ha fatto perdere completamente le sue tracce sul mondo social, ...

Roma Incidente mortale pedone travolto e ucciso da auto pirata : Roma incidente mortale: pedone 73enne travolto e ucciso da auto pirata, caccia al conducente, Il suo cane trovato poco distante dal corpo. Roma incidente mortale

Roma - Incidente mortale : pedone travolto e ucciso da auto pirata/ Ultime notizie - caccia al conducente : Roma, incidente mortale: pedone 73enne travolto e ucciso da auto pirata, caccia al conducente. Ultime notizie, il suo cane trovato poco distante dal corpo.

Lancia uova alle auto in corsa e provoca Incidente mortale - 14enne accusato di omicidio : Il 14enne rischia una pesante condanna per omicidio dopo che un lancio di uova per scherzo verso le auto di passaggio è finito tragicamente con la morte di una donna che era al volante della sua vettura.Continua a leggere

Napoli - Incidente stradale mortale : perde la vita una giovane ragazza di 21 anni : Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade italiane in questi ultimi giorni. Un incidente stradale che si è rivelato mortale per una giovane ragazza di appena ventuno anni, Rita Nardi, originaria di Secondigliano, che ha perso la vita nel tratto corrispondente alla rampa di accesso all'autostrada Napoli-Salerno, proprio poco prima del casello autostradale. La ragazza, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, si ...

Incidente mortale : auto fuori strada a Roasio : ... Trivero, Mosso fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente mortale: auto fuori ...

Caivano : Incidente stradale mortale. Uomo in bici travolto da un'auto : Ieri sera i Carabinieri di Casoria sono intervenuti in via Fratelli Rosselli di Caivano dove era stata segnalata la presenza del corpo di un Uomo sul manto stradale e una bicicletta poco distante. Il ...

Monteprandone - Incidente mortale. L'investitore era ubriaco : Travolto e ucciso da un'auto mentre camminava lungo via della Scopa a Centobuchi di Monteprandone, non distante dal passaggio a livello. La vittima è Selim Selmani, uomo di 58 anni, d'origine albanese,...

Gilet gialli - decima vittima : nuovo Incidente mortale/ Ultime notizie - sesto sabato di proteste in Francia : Gilet gialli, decima vittima: nuovo incidente mortale. Ultime notizie, sesto sabato di proteste in Francia: automobolista morto a Perpignone

Incidente mortale ad Ancona - investita dal tir. Autista accusato di omicidio stradale : Marisa Evangelisti , l'85enne investita e schiacciata da un Tir mentre attraversava la strada lungo la nuova rotatoria di Torrette, sono inevitabili le polemiche anche se ancora non è completamente ...

Guida autonoma : UBER riprende i test dopo l’Incidente mortale : A quasi un anno di distanza dal tragico incidente in Arizona che aveva portato lo stop di tutte le sperimentazioni su strade pubbliche, la multinazionale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato è pronta a riprendere i test su Guida autonoma. L’azienda ha richiesto e ottenuto allo stato della Pennsylvania i permessi per riprendere i test a seguito della messa a punto di ulteriori migliorie ai sistemi e alle regole per gli ...

Incidente mortale a Jesi - scende dal furgone in panne e viene travolto : FOTO , avvenuto questa mattina intorno alle 10.15 sulla Statale 76, tra le uscite di Jesi Centro e Jesi Ovest, in direzione Fabriano. Nello scontro, sono rimasti coinvolti un furgone, un autocarro e ...