Fisco | gdf denuncia maxievasore trentino

Presepi per evasione Fisco - sequestro Gdf : ANSA, - NAPOLI, 28 NOV - Ha prodotto una maxi evasione fiscale di quasi 5 milioni la vendita all'ingrosso di Presepi e Babbo Natale ad opera di una società nel napoletano destinataria di un decreto di ...

Fisco : Gdf Pavia - confiscati 23 immobili e 2 mln euro : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pavia hanno sottoposto a confisca definitiva 23 unità immobiliari e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa due milioni di euro, nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Parma. L'atti

Fisco : blitz Gdf Livorno tra badanti e colf - 4 mln non dichiarati : La Guardia di finanza di Livorno ha effettuato controlli fiscali a tappeto tra colf e bandanti e ha accertato in totale 4 milioni di redditi non dichiarati da parte di 100 lavoratrici che non hanno ...

Fisco : blitz Gdf Livorno tra badanti e colf - 4 mln non dichiarati : La Guardia di finanza di Livorno ha effettuato controlli fiscali a tappeto tra colf e bandanti e ha accertato in totale 4 milioni di redditi non dichiarati da parte di 100 lavoratrici che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito compensi superiori agli 8mila euro annui. Solo 5 di loro sono italiane. Le ispezioni si sono svolte in collaborazione con la Direzione nazionale dell’Inps, che ha riscontrato, con riferimento alla ...

Fisco - no al condono e niente carcere per gli evasori. Sì alla GdF nell'anagrafe dei conti correnti : In giorni difficilissimi per il governo gialloverde, scosso da mille tensioni sull'asse che 'unisce' Matteo Salvini e Luigi Di Maio , si trova un compromesso: stop al condono fiscale, niente carcere ...