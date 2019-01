C' è posta per te | la nonna impazzisce e insulta | Fai schifo | stro*** Occhio

Ascoli tv - bentornata Maria : "C'è posta per te" da record - Rai 1 ko : Oltre cinque milioni e mezzo per l'esordio della nuova edizione del programma firmato De Filippi, che sfiora il 30% di share

Belen Rodriguez piange a C'è posta per te/ Video - il racconto inedito : "Anche mia nonna aveva un tumore…" : Belen Rodriguez si commuove a C'è posta per te e racconta qualcosa di inedito con protagonista la sua amatissima nonna, ecco le sue parole.

C'è posta per te - figlio chiude la busta in faccia alla madre di 88 anni : lei lo insulta davanti a tutti - la reazione virale : Il figlio le chiude la busta in faccia e lei lo insulta. Nonna Maria , una donna di 88 anni , non si è risparmiata nei confronti del figlio Tito, dopo che insieme alla nipote Sara ha cercato di ...

C'è posta per te - padre rifiuta la figlia e la De Filippi sbotta : 'Ma come fai a dormire' : Ieri sera è tornato in onda su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che anche quest'anno proverà a dare aiuto a persone che intendono riallacciare i rapporti con i loro cari. La prima storia raccontata in studio, che ha fatto molto discutere, è stata quella della giovane Sara, la quale ha chiesto aiuto alla conduttrice per riallacciare i rapporti con suo padre, che ha invece deciso di ...

C'è posta per te - Belen Rodriguez non regge l'emozione e scoppia in lacrime : Anche Belen Rodriguez ospite della prima puntata del 12 Gennaio di C'è posta per te. La showgirl è stata invitata con i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara per...

Dalla mamma rifiutata dal figlio al traditore seriale : riecco "C'è posta per te" : Spaccati di vita comune fatti di amore, di dolore, d'indifferenza e di indolenza: è tornato "C'è Posta per Te", il programma di punta della Fascino di Maria De Filippi. Due storie di amore puro e tre ...

C'è posta per te - il dramma di Belen : "Un tumore in famiglia. Non l'avevo mai detto" : Oltre a Ricky Martin, a C'è posta per te ha fatto il suo ingresso Belen Rodrigez. La showgirl argentina, tanto contestata quanto amata, è arrivata in studio con i suoi colleghi di Tu si que vales . ...

C'è posta per te - colpo di scena : Maria De Filippi dietro le quinte per convincere Rosy : La padrona di casa ha raggiunto la donna, tradita dal marito, e ha parlato con lei a microfoni spenti

Belen Rodriguez a 'C'è posta per te' : 'Quando avevo 18 anni - mia nonna si ammalò di cancro e le pagai la chemioterapia' : Mi è crollato il mondo addosso ma invece di piangere ho preso le valigie e me ne andai in un paese chiamato Italia! Sono riuscita a pagarle la chemioterapia, altrimenti sarebbe stato veramente ...

C'è posta per te - Rosy chiude la busta a Francesco : il gesto di Maria dietro le quinte non passa inosservato : Lui la tradisce e poi chiede scusa e lo fa tramite C'è Posta per te . Quelle di Francesco e Rosy è una storia, purtroppo, piuttosto comune nel programma, ma in questo caso l'intervento di Maria De ...

Replica C'è posta per te - la prima puntata in streaming web su WittyTv : Ieri sera, sabato 12 gennaio 2019, ha debuttato in prime time su Canale 5 la nuova edizione di C'è posta per te, il fortunatissimo people show condotto da Maria De Filippi, che ha potuto contare sulla presenza di ospiti di grande prestigioso come Ricky Martin, assente da un bel po' di tempo dalla televisione italiana e Belen Rodriguez, reduce dal grandissimo successo di ascolti con Tu si que vales. Una prima puntata imperdibile, caratterizzata ...

