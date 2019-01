C Italia | Di Francesco | la Roma ci tiene

"L'economia frena - entro l'estate effetti anche sulle tasche degli Italiani". Intervista a Francesco Daveri (Bocconi) : Pochi mesi, sicuramente prima dell'estate, e quello che oggi appare come un dato sì drammatico ma lontano dalla vita quotidiana - il crollo della produzione industriale - potrebbe riversarsi nelle tasche degli italiani. Rendendole più povere. È il rischio di un effetto a catena, meglio a valanga, capace di mandare in tilt anche le imprese e le banche. I dati dell'Istat parlano chiaro: il motore dell'industria non gira, la ...

Francesco Asperti - da Bergamo alla Siria : chi è l'Italiano morto per combattere l'Isis : È morto Francesco Asperti, il combattente italiano di 53 anni originario di Bergamo, conosciuto come “Hiwa Bosco”. Si era arruolato presso le milizie dello YPG, le forze curde impegnate al nord della Siria per combattere contro l’Isis. La conferma del decesso, risalente al 7 dicembre scorso, arriva

‘Italia - come stai?’ : Francesco De Fabiani e Dominik Fischnaller atleti da gara secca : Il Tour de Ski appena concluso ha emesso un verdetto: Federico Pellegrino non è più solo. Francesco De Fabiani sembra aver compiuto finalmente un salto di qualità sotto il profilo mentale e prestazionale: ora sono due le punte azzurre nello sci di fondo. Non inganni il risultato finale del Tour de Ski: De Fabiani non è andato oltre il nono posto perché ha sofferto sulla salita conclusiva del Cermis, una scalata che per ora il valdostano non ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Domani scatta la volata finale : l’Italia sogna con Francesco De Fabiani : Sono trascorsi undici anni dall’ultimo (e unico) podio italiano al Tour de Ski al maschile, firmato da Giorgio Di Centa che fu terzo nel 2008, otto dall’ultimo podio azzurro in assoluto con Marianna Longa terza nel 2011. Francesco De Fabiani ha la possibilità di rinverdire i fasti di un decennio fa, anzi lo ha già fatto perchè negli ultimi anni difficilmente sul Cermis si è visto un italiano in lotta per le posizioni che contano ...

Francesco Rapetti Mogol - figlio di Giulio/ Storie Italiane : 'Ho rispettato mio padre e il mio cognome ma...' : Francesco Mogol, figlio del famoso paroliere Giulio si racconta Storie Italiane: 'Ho trovato la mia strada a fatica per via del mio cognome'

Papa Francesco incontra gli uomini e le donne della Protezione Civile Italiana [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Golf - Francesco Molinari premiato dalla BBC : World Sport Star of the Year! Primo Italiano a ricevere il riconoscimento : Arriva un altro prestigioso riconoscimento per Francesco Molinari, reduce da una fantastica stagione in cui ha vinto l’Open Championship (Primo italiano a trionfare in un Major) ma anche la Ryder Cup, risultando il migliore Golfista europeo in circolazione. Chicco ha infatti vinto il “World Sport Star of the Year 2018”, il premio assegnato dalla BBC: il network britannico ha deciso di assegnare il titolo al piemontese per i ...

Il doppio ‘miracolo’ di Francesco Acerbi - dalla ‘gavetta’ alla Nazionale : l’ultima grande impresa destinata ad entrare nella storia del calcio Italiano : Francesco Acerbi è un lottatore, l’ha dimostrato nelle vita ma anche sul campo di calcio, il difensore ha superato ogni tipo di difficoltà, forza di carattere per quello che è diventato uno dei migliori difensori italiani in circolazione. Acerbi ha iniziato la carriera al Pavia, in Serie C, la retrocessione lo porta a cambiare maglia ed a trasferirsi al Renate, poi torna subito al Pavia. Altre esperienze in giro per l’Italia ...

I bambini in Italia? Sempre meno - ma si chiamano tutti Sofia e Francesco : Francesco TottiAlessandro Del PieroAntonio CassanoGianluigi BuffonRiccardo MontolivoKevin-Prince BoatengDaniele De RossiCristiano RonaldoCesc FabregasDavid BeckhamFabrizio MiccoliZheng ZhiMa anche i tifosi...L’Italia è un paese senza bimbi, ma quei pochi che ha li chiama Sempre allo stesso modo. Nel 2017 sono stati iscritti all’anagrafe 458.151 bambini, oltre 15mila in meno rispetto all’anno precedente. Dal 2014 al 2017 c’è stato un ...

Francesco Storace si iscrive a Fratelli d'Italia : "Sono a disposizione" : "Quant'e bello iscriversi a un partito. Ma che ne sanno quelli che sparlano sempre della politica, non conoscono il valore delle comunità. Da oggi sono iscritto a Fratelli d'Italia, alla Camera dei Deputati mi hanno circondato Giovanni Donzelli, Marcello Gemmato e un po' di dirigenti pugliesi - inclusa Stella Mele con la stessa felicità che aveva ne La Destra - e hanno aperto un computer per farmi la ...

Francesco Molinari : “Voglio ispirare le persone a praticare sport - spero di cambiare l’immagine del golf in Italia” : Francesco Molinari ha concluso una stagione trionfale, la migliore annata della carriera in cui è riuscito a conquistare l’Open Championship (primo italiano capace di imporsi in un Major), ha contributo alla vittoria dell’Europa nella Ryder Cup (cinque punti in altrettanti incontri disputati) e si è laureato miglior golfista d’Europa imponendosi nella Race to Dubai. Il piemontese è ancora incredulo per quanto è riuscito a ...

