Tom Hardy di nuovo papà

(Di sabato 12 gennaio 2019) Fresco campione d'incassi con Venom, Tomha festeggiato il natale scorso con un 3° figlio. Charlotte Riley, sua seconda moglie dal 2014, ha infatti dato alla luce un maschietto nel silenzio generale. Fino ad oggi. A darne notizia il The Sun.«Sono al settimo cielo per questoarrivo in famiglia». «Gli amici dicono che già somiglia a Tom». «Hanno vissuto le festività in riservatezza. Avevano bisogno di abituarsi e adattare le loro esigenze a quelle del neo arrivato».Tom e Charlotte, va detto, sono riservatissimi. A tre anni dalla nascita della figlia, ad esempio, non si conosce ancora il nome. Sposo di Sarah Ward dal 1999 al 2004, Tom ha avuto un figlio dall'ex fidanzata Rachael Speed, assistente alla regia che conobbe sul set di The Virgin Queen. Louis Thomas il nome del piccolo, nato nel 2008. Nel 2009 l'incontro con la Riley, conosciuta sul set della miniserie ...