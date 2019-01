Francia | Psg vince dopo choc in coppa

Thuram junior stende il Psg. In Francia è nata una stella : L'ascesa finora è stata costante, ma lontano dai riflettori, in Bretagna, a Guingamp, club di provincia, che lotta per non retrocedere. Ieri sera però Marcus Thuram è salito sul palco del Parco dei ...

Francia - Coppa di Lega : il Psg crolla col Guingamp - Monaco ok ai rigori contro il Rennes : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Psg incassa la prima sconfitta stagionale in Francia nei quarti di finale di Coppa di Lega per mano del Guingamp , che trasforma due dei tre penalty concessi e ...

Clamoroso Coppa di Francia - Psg eliminato dal Guingamp [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Nainggolan-PSG - l’Inter riflette : dalla Francia arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Roma - obiettivo in Francia : ma c'è il PSG : Thiago Mende s, centrocampista del Lille , piace alla Roma. Ma, come riporta Rai Sport , la pista francese è complicata per i giallorossi: nel futuro del brasiliano c'è il Paris Saint-Germain .

Coppa di Francia : Il Psg cala il poker : Il Psg avanza in Coppa di Francia. La squadra di Tuchel cala il poker in casa dei bretoni del Pontivy, formazione della quinta divisione, 0-4, e supera il quarto turno. Successo deciso dall'autorete ...

Coppa di Francia : Marsiglia umiliato dall'Andrézieux - poker del Tolosa al Nizza. Avanti Psg e Monaco : Il PSG vince senza problemi sul campo de l Pontivy in Coppa di Francia, 4-0 il risultato finale, . Per il resto le sorprese non mancano: il Monaco vince solo 1-0 contro il Canet Roussillon, decisivo ...

Coppa di Francia - tutto facile per il Psg : in gol Neymar e Mbappè : Dopo la clamorosa eliminazione del Marsiglia contro una squadra dilettante è continuato il programma valido per la Coppa di Francia, in serata in campo anche il Psg che ha vinto nettamente contro il Pontivy, la partita non è stata mai in discussione, si è vista infatti in campo la grande differenza tecnica. Il match su è sbloccato con un autogol, poi prima Neymar e poi Mbappé su calcio di rigore chiudono definitivamente i conti. Nel finale ...

Dalla Francia : il PSG dovrà rinunciare a uno tra Neymar e Mbappé : Mbappé, invece, è più giovane ed è un campione del mondo in carica, a 20 anni ha ancora una carriera davanti a sé. Il rischio d'esclusione Dalla Champions League Le spese folli sul mercato, però, non ...

Francia - Coppa di Lega : il Psg supera a fatica l’Orleans e si guadagna gli ottavi : 1/33 AFP/LaPresse ...

Sorteggio Coppa di Francia - l’Orleans ‘pesca’ il Psg : è festa grande [VIDEO] : La Coppa di Francia regala sempre grandi emozioni ed anche le piccole squadre sono in grado di poter lottare con le big. Nelle ultime ore grande festa in casa Orleans per aver ‘pescato’… il Psg. Può sembrare una situazione paradossale ma non è così, nonostante pochissime chance di superare il turno (l’Orleans disputa la seconda divisione) avrà la possibilità di incontrare una delle squadre più forti in assoluto. Ed ...

Coppa di Francia - l'Orleans pesca il Psg e nello spogliatoio scatta la festa : Una reazione del genere te la aspetteresti quando una piccola squadra elimina dalla Coppa una big, non quando le viene comunicata la notizia che la dovrà affrontare, con probabilissima uscita di scena ...