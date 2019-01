ePrix di Marrakesh | qualifiche | ecco i gruppi

Formula E : ePrix di Marrakesh 2019 in diretta su Italia 2 ed Eurosport : Dopo l'antipasto dello scorso 15 dicembre in Arabia Saudita, è nuovamente tempo di scendere in pista per i piloti e i team della Formula E. Sabato 12 gennaio è infatti in programma l'ePrix di Marrakesh (Marocco), seconda di 13 prove che compongono il calendario della stagione 2018-19. La Formula E in Marocco per la terza volta L'ePrix di Marrakesh si disputa sul "Circuit International Automobile Moulay El Hassan", situato nel centro storico ...