Un patto contro l' antiscienza

(Di venerdì 11 gennaio 2019) "Untrasversale per la scienza " è un documento in 5 punti preparato da due scienziati, Guido Silvestri e Roberto Burioni, con l'obiettivo di dare l'avvio a una collaborazione virtuosa tra medici, scienziati, politici e giornalisti. Nulla, apparentemente, di sconvolgente: in primis la scienza non deve avere colore politico; in secondo luogo i politici si impegnano a non fomentare forme evidenti dispesso utilizzate in politica per guadagnare consensi; terzo ci si deve impegnare nelle sedi opportune per creare gli strumenti atti a impedire allarmismi e paure senza fondamento scientifico; quarto occorre impegnarsi per diffondere la cultura scientifica e infine occorre finanziare adeguatamente la ricerca scientifica. Tutto questo perché scienza e medicina sono patrimoni imprescindibili e diritti dell'umanità.Troppo spesso in passato la confusione di ...