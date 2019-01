Protesta per un Gesù versione "Pop art"

: Johan è un maestro, attivista e pacifista. Era stato condannato all'ergastolo e brutalmente torturato per una prote… - amnestyitalia : Johan è un maestro, attivista e pacifista. Era stato condannato all'ergastolo e brutalmente torturato per una prote… - Linkiesta : A #Torino si scende in piazza per la Tav e contro il governo. La #Lega ci sarà perché non può permettersi di perder… - Linkiesta : Dietro la protesta dei Sindaci c’è la strategia di un Capo dello Stato che si muove da fine democristiano e tessa l… -

Due opere d'arte moderna sotto accusa in Israele al museo di Haifa. Are è l'Assemblea degli ordinari cattolici di 'Terra Santa'. Nelle due rappresentazioni si vedein croce e dalle sue mani pendono confezioni regalo e un altro "Cristo" sostituito da un manichino con la divisa del più famoso fast food Usa diffuso nel mondo. "Una maniera offensiva",dice il portavoce Wadie Abunassar che chiede il ritiro della mostra che "ha fatto arrabbiare molti, cristiani e non cristiani". Proteste davanti al museo.(Di venerdì 11 gennaio 2019)