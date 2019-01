L’aggiornamento di Samsung Galaxy Note 9 ad Android 9 Pie è pronto ad allargarsi

Samsung ha pubblicato la roadmap delL’aggiornamento ad Android 9 Pie per la Cina : Samsung Cina ha pubblicato la roadmap relativa agli aggiornamenti ad Android 9 Pie per i vari smartphone venduti dal produttore in tale Paese asiatico L'articolo Samsung ha pubblicato la roadmap dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per la Cina proviene da TuttoAndroid.

Partito L’aggiornamento stabile : i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania : Per i possessori del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriva un gradito regalo: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Partito l’aggiornamento stabile: i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono L’aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania : In Germania è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza con le patch di dicembre per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono l’aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania proviene da TuttoAndroid.

Spinta alla batteria per il Samsung Galaxy S8 e chiarimenti sulL’aggiornamento di dicembre : Ci sono alcuni riscontri particolarmente significativi che oggi 13 dicembre possiamo prendere in esame per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che lo smartphone è stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento di dicembre. Dopo alcune informazioni preliminari condivise un paio di giorni fa in questa direzione (qui trovate ulteriori novità a tal proposito), stavolta credo sia utile concentrarsi sugli ...

Prima del previsto L’aggiornamento di dicembre sui Samsung Galaxy S9 : due problemi risolti : Ci sono già oggi alcune segnalazioni in giro per il web per quanto concerne la disponibilità dell'aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy S9. In netto anticipo rispetto agli standard del produttore coreano, infatti, in queste ore si parla dell'arrivo del pacchetto software nel nord Europa, con la reale prospettiva di poterlo toccare con mano anche in Italia nel giro di pochissimi giorni. Insomma, un modo per allentare la presa su Android ...

Non perdono tempo i Samsung Galaxy S7 TIM con L’aggiornamento di novembre : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma ora la situazione riguardante la distribuzione dell'aggiornamento di novembre per i Samsung Galaxy S7 pare si stia sbloccando su larga scala in Italia. Dopo aver portato alla vostra attenzione la diffusione del pacchetto software via OTA per i modelli no brand, come avrete notato dal nostro articolo di ieri, oggi 5 dicembre pare essere giunto il turno del pubblico TIM, con una corsia ...

Meglio tardi che mai sui Samsung Galaxy S7 L’aggiornamento di novembre : le novità sicure : A partire da oggi 4 dicembre possiamo definire ufficialmente avviata la distribuzione dell'aggiornamento di novembre per gli utenti che continuano ad utilizzare un Samsung Galaxy S7 no brand. Notizia rilevante, in quanto siamo al cospetto della versione maggiormente diffusa qui in Italia, anche se dai feedback che abbiamo avuto modo di raccogliere nell'ultima settimana tramite le varianti del device che hanno già avuto modo di fare questo step, ...

Prime due novità sicure per i Samsung Galaxy S7 con L’aggiornamento di novembre : Diventa estremamente interessante in questi giorni analizzare i primi riscontri da parte di coloro che hanno già avuto modo di testare l'aggiornamento di novembre a bordo del proprio Samsung Galaxy S7, in particolare per quanto riguarda la variante brandizzata Vodafone che questa volta è stata la prima a fare questo step. Soprattutto nell'ottica dei tanto popolari prodotti no brand, dunque, cerchiamo di fare il punto della situazione e di ...

Arriva il sorpasso dei Samsung Galaxy S7 Vodafone : da oggi L’aggiornamento di novembre da oggi : Ci sono finalmente notizie interessanti anche per coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S7 oggi 27 novembre, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone del popolare smartphone lanciato sul mercato nel 2016. Dopo essere stato protagonista del Black Friday 2018, grazie alle offerte di Unieuro che lo hanno rilanciato in vendita a poco più di 250 euro (in quest'articolo troverete qualche altro dettaglio in merito), stavolta ...

Patch novembre su Samsung Galaxy Note 9 : particolarità delL’aggiornamento OXM2ARK2 : Procede a buoni ritmi il Samsung Galaxy Note 9, ricevendo l'aggiornamento con la Patch di sicurezza di novembre 2018, sublimato dal pacchetto N960FOXM2ARK2, che è andato a colpire gli esemplari no brand Italia. Dal peso di 70.63MB, la build ha iniziato il proprio rilascio via OTA, ragion per cui, da possessori del phablet di ultima generazione, potreste vedervi recapitare la relativa notifica da un momento all'altro. Il changelog riporta il ...