Scuola | neoassunti Indire | più di 26mila docenti iscritti all' ambiente online

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Dai primi dati pubblicati da(Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), riferiti al periodo compreso tra il 26 novembre 2018 e il 20 dicembre 2018, è emerso che iall'sono pari a 26.274, contro i 18.116 tutor. Moltihanno completato il curriculum formativo e il bilancio iniziale, parti integranti della documentazione che andrà consegnata al comitato di valutazione per la discussione finale. Gli altri documenti saranno le attività didattiche, il bilancio finale delle competenze e i bisogni di sviluppo futuri. Le esperienze inserite nel curriculum formativo nel periodo di riferimento sono state 14.548 contro 15.291 bilanci iniziali in lavorazione. Tali dati, si stima, saranno raddoppiati nel prossimo report pubblicato da, previsto per il 15 gennaio. Moltiinfatti hanno compilato curriculum formativo e ...