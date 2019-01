Rai | dopo Daniele Luttazzi e Massimo Giletti un' altra voce clamorosa | chi vogliono far

Morta Paola Nappi - inviata Rai : non si riprese mai da un malore dopo l'ultimo servizio sulla Concordia : Voleva tornare a lavorare, a contatto con le persone, per raccontare i fatti, di cronaca e non solo,, ciò che più amava del nostro mestiere. Voleva tornare ad una vita più normale possibile accanto ...

Paola Nappi - morta l'inviata Rai : dopo il malore per il servizio sulla Costa Concordia non aveva più lavorato : Lutto alla Rai per la scomparsa della giornalista Paola Nappi, inviata e cronista del Tgr Toscana. La Nappi, 55 anni, ebbe un grave malore il 13 febbraio 2012, dopo aver mandato un servizio sul naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio al pomeriggio: quella sera le sue condizioni apparver

OpeRaio muore rientrando a casa in auto dopo turno di 12 ore nell'ex Ilva. L'assessore : 'Era evitabile' : L'uomo, dipendente di una ditta dell'indotto, aveva 47 anni e stava rientrando a Torre Santa Susanna dopo lo straordinario notturno nell'acciaieria di Taranto. Forse un malore o un colpo di sonno

Raidue - Eva Crosetta lanciatissima : clamoroso ritorno a viale Mazzini - chi fanno fuori dopo 24 anni : La rivoluzione di Carlo Freccero travolge anche Sulla via di Damasco. Il neodirettore di Raidue dopo 24 anni di onorata conduzione ha fatto fiori monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno e storico padrone di casa nel programma di approfondimento religioso del secondo canale. Al suo post

Carige - dopo l'incontro con i sindacati confermato il piano industriale a febbRaio - 'banca in sicurezza' : Carige non può finire in mani sbagliate " conclude Masi " perché è importante per il territorio e per l'economia di questa regione". Leggi anche la strategia Carige, 'entro febbraio nuovo piano ...

Dopo aver visto Beyoncé cantare al compleanno della madre - vorRai solo lei a farti gli auguri : Happy Birthday to Tina The post Dopo aver visto Beyoncé cantare al compleanno della madre, vorrai solo lei a farti gli auguri appeared first on News Mtv Italia.

Cut su Rai2 al posto di Quelli dopo il tg - in attesa del talk di approfondimento : In attesa di partire con il nuovo talk di approfondimento a cura del telegiornale, Carlo Freccero ha scelto Cut per sostituire Quelli dopo il tg, il programma di satira condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, chiuso tra le polemiche (politiche, di alcuni esponenti del Pd, in particolare). Ieri sera, infatti, su Rai2 alle 21.05 subito dopo il Tg della sera è andata in onda una puntata di Cut dedicata a Carlo Verdone. Si ...

Paola Perego rifarà La Talpa dopo SuperbRain? La novità : Paola Perego dopo Superbrain pronta per La Talpa su Rai2? Inutile dire che stia avvenendo una rivoluzione in quel di Rai2: Carlo Freccero è intenzionato a riammordernare il secondo canale della Tv di Stato apportando piccoli e grandi cambiamenti. Secondo Blogo si penserebbe al ritorno de La Talpa in autunno. Il reality show condotto da Paola Perego non se n’è mai andato dalla mente dei telespettatori che ogni anno ne richiedono a gran ...

Napoli - Forcella si mobilita dopo il Raid in pizzeria : 'Combattiamo la camorra' : Ancora spari contro una pizzeria a Forcella ed è già la seconda volta nel nuovo anno. Questa volta la camorra ha messo nel mirino la pizzeria 'Terra Mia', in via Carminiello ai Mannesi. 'Sono bastati ...

Ufficiale la data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo - nel primo video tRailer la solitudine di Genny dopo la morte di Ciro : L'anno nuovo inizia con una certezza sulla data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo: l'atteso debutto della quarta stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano è fissato per il 29 marzo, con i primi due episodi dei 12 previsti. La produzione originale Sky venduta in decine di paesi all'estero ed acclamata tra le migliori degli ultimi anni anche negli Stati Uniti, torna con l'esordio alla regia di Marco D'Amore, non ...