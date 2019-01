Mertens | ' Koulibaly non era giù per il rosso in Inter-Napoli | sentiva di aver perso

Cori razzisti - il retroscena di Mertens : “ecco cosa ha fatto Koulibaly nello spogliatoio” : “Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è un fratello e nello spogliatoio l’ho visto proprio male male. Non per il cartellino rosso, si sentiva male perché sentiva d’aver perso contro il razzismo”. Sono le importanti dichiarazione dell’attaccante del Napoli Dries Mertens in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il caso dei Cori razzisti contro ...

Mertens : «A Napoli si cresce tanto - lo dimostrano Allan e Koulibaly» : «Abbiamo fatto 44 punti» Dries Mertens è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato delle sue condizioni fisiche, della sua distorsione alla caviglia: «Sto un po’ male ma tutto sommato va bene». «Abbiamo fatto 44 punti nel girone d’andata e sono tanti. Stiamo facendo bene». Il gruppo «Siamo insieme da molti anni, siamo una famiglia, ci conosciamo tutti, conosciamo anche i bambini degli altri. A maggior ragione con ...

Dries Mertens - gol con dedica a Kalidou Koulibaly : Dries Mertens ha segnato la rete della vittoria per il suo Napoli contro il Bologna, una rete dedicata al compagno Koulibaly Gol e dedica a Kalidou Koulibaly. Così Dries Mertens ha festeggiato la rete che ha dato al Napoli la vittoria al San Paolo contro il Bologna per 3-2. Dopo una corsa verso la telecamera, il belga ha scandito il nome del difensore senegalese che nella precedente partita era stato preso di mira dai tifosi ...

Serie A - Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens con dedica a Koulibaly : ... ma all'88' vede togliersi le castagne dal fuoco da Mertens che danza al limite dell'area e col destro sorprende un poco reattivo Skorupski andando poi a cercare la telecamera per gridare al mondo il ...

Milik e Mertens - il Napoli scopre il doppio centravanti e quanto si soffre senza Koulibaly : Un altro gol nel finale E alla fine ci pensa Dries Mertens. A due minuti dalla fine di una partita che il Napoli stava pareggiando 2-2, il belga ha voluto metterci il suo zampino e ha salvato Ancelotti e i suoi da venti giorni che sarebbero stati all’insegna di critiche incessanti. Venti giorni di saittella. All’88esimo, sul 2-2, dopo che il Bologna per ben due volte aveva pareggiato, e sempre con colpo di testa su calcio da fermo, ...

Napoli - domani flash mob per Koulibaly al San Paolo. Ancelotti vuole il riscatto col Bologna : tocca a Mertens e Milik : Napoli - L'imperativo è uno solo. Il Napoli deve ripartire e cancellare la brutta notte di San Siro. Carlo Ancelotti - che oggi ha evitato pure la consueta conferenza stampa di vigilia - ha messo nel ...

Mertens a Koulibaly : 'Resistiamo insieme'. E Icardi : 'Basta razzismo!' : TORINO - ' Sei una delle persone migliori che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate, resistiamo insieme! '. Lo scrive su Twitter Dries Mertens , postando una foto in cui ...

Koulibaly : Mertens - non cambiare mai : ANSA, NAPOLI, 27 DIC - "Sei una delle persone migliori che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate, resistiamo insieme!". Lo scrive su Twitter Dries Mertens, postando una ...

FourFourTwo - i migliori del 2018 : Koulibaly 37° - Mertens 35° : Classifica in aggiornamento Stamattina abbiamo scritto dell’iniziativa di FourFourTwo, che ha scelto e ordinato i migliori cento calciatori dell’anno solare 2018. Insigne era al 53esimo posto, ma nel frattempo il magazine sta continuando ad aggiornare la classifica. Sono comparsi Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, rispettivamente 37esimo e 35esimo per gli analisti che hanno compilato l’elenco. Il testo che motiva la scelta per ...

Guardian : Mertens - Koulibaly e Insigne tra i migliori 60 calciatori al mondo : Le classifiche di fine anno L’abbiamo preannunciato questa mattina, scrivendo di FourFourTwo, della sua classifica dei migliori giocatori dell’anno solare 2018. Ora tocca anche al Guardian, che pesca in casa Napoli per la sua “The 100 best male footballers in the world 2018“. Tre giocatori di Ancelotti nei primi 60, davanti a Buffon, Bonucci, Bernardo Silva, James Rodriguez. In ordine crescente di posizione, il primo è ...

Koulibaly - Hamsik - Allan e Mertens candidati ai premi AIC : Il Gran Galà del Calcio L’Assocalciatori ha annunciato i candidati per i premi ai migliori giocatori della stagione 2017/2018. Per il Napoli, cinque calciatori nelle shortlist divise per ruolo: Koulibaly, Allan, Hamsik, Jorginho (nel frattempo trasferitosi al Chelsea) e Mertens. La premiazione si terrà il 3 dicembre al Megawatt Court di Milano. L’evento sarà presentato da Diletta Leotta. L'articolo Koulibaly, ...