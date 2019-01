Hyundai Elevate | il SUV-robot con le gambe per i terreni più impervi

Hyundai Cradle - Elevate - l'automobile che "cammina" - VIDEO : Portare le persone dove nessun veicolo è mai stato prima. questo l'obiettivo della Hyundai Cradle Elevate, una concept che il marchio coreano ha presentato al Ces di Las Vegas. A seconda della situazione la futuristica visione di mobilità alternativa può "camminare" a quattro zampe come un mammifero o imitare le movenze di un rettile spostandosi in ogni direzione per raggiungere le zone più inaccessibili o per fornire, per esempio, ...

Hyundai Elevate : gambe robotiche per raggiungere luoghi inaccessibili : Le ruote con gambe robotizzate consentono agli utenti di guidare, camminare o persino arrampicarsi sui terreni più insidiosi Al CES di Las Vegas 2019 Hyundai presenterà Elevate, un concept completamente nuovo che crea una nuova categoria di veicoli, gli UMV, Ultimate Mobility Vehicle. Questo prototipo combina il potere della robotica e della tecnologia EV per portare le persone dove nessun altro veicolo è mai stato prima. Le ruote con ...