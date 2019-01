Ford annuncia tagli in Europa e studia alleanza con Volkswagen : Roma, 10 gen., askanews, - Ford ha annuncia to l'avvio di trattative sindacali con l'obiettivo di procedere a pesanti tagli occupazionali in Europa , nell'ambito di una ristrutturazione che rafforzi la ...

Grillo annuncia : "Invitato dall'Università di OxFord. Sono meglio di Einstein" : Piccola consolazione per Beppe Grillo . Dopo essere uscito dall'elenco dei blog più influenti al mondo e dopo il flop del controdiscorso di Capodanno in cui lo si è visto parlare in un tablet appoggiato sul corpo di un body-builder, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha annunciato di essere ...