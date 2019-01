Migranti su Sea Watch | Conte | ' Li vado a prendere con l' aereo' Salvini risponde | ' Non

Appello dei Migranti della Sea Watch : 'Non lasciateci in mare' : Roma, 9 gen., askanews, - 'Non vogliamo più stare qui in mezzo alle tempeste, per favore. Ci fa stare male, a tutti e 32, in una sola stanza della barca, come animali, questo non è giusto. Ci sono ...

Sea Watch - Danilo Toninelli : “Migranti sbarchino a Malta - prenderemo la nostra parte” : Il ministro Danilo Toninelli ha giustificato il ministro Salvini: "Oggi la legge del mare dice che i migranti sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye dovevano sbarcare in Libia. Capisco Salvini, le ong hanno violato la legge", ha detto, precisando che "sara' una questione che porteremo nel consiglio dei ministri".Continua a leggere

Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Conte a Salvini : "No sbarchi? Mando un aereo. C'è limite al rigore" : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, "se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo" perché "alla politica del rigore c'è un limite". Parole che ben interpretano il pensiero del ...

I Migranti della Sea Watch non capiscono perché nessuno li vuole : Hanno gli occhi bassi, e lo sguardo che si perde nel mare, non riescono a distoglierlo a lungo dalla costa maltese, così vicina ma per loro ancora off limits. Mi viene in mente Massimo Troisi quando, in un film, fissa la tv sperando che questa si muova per andargli incontro. Qui a bordo della Sea Watch, che ospita 32 migranti raccolti in mare il 22 dicembre scorso, però la situazione non fa ridere neanche un po’. A bordo ...

Migranti - domani Salvini a Varsavia : caso Sea Watch e Sea Eye verso la soluzione : Sancire un patto sovranista in vista del voto di maggio e portare a casa un'intesa sulla politica di contrasto ai flussi dei Migranti. Matteo Salvini sbarca domani a Varsavia con due obiettivi chiari, su cui la diplomazia della Lega è già al lavoro da settimane. In vista delle elezioni ...

Salvini : “Fondi per disabili o non votiamo il reddito”. Conte : “Troveremo soluzione” Scontro anche sui Migranti di Sea Watch : Fondi per la disabilità e migranti. Si gioca su questi due temi l’ultimo Scontro tra la Lega e i 5 stelle. E sui due versanti della barricata ci sono due dei tre massimi esponenti del governo: Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio e il vicepremier hanno parlato in Contemporanea, il primo durante la registrazione di Porta a Porta e il secondo in una diretta Facebook. Il primo fronte è quello dell’accoglienza. Ad ...

Migranti - scontro nel governo su Sea Watch e Sea Eye. Conte a Salvini 'No agli sbarchi Mando un aereo a prenderli' : scontro nel governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il premier dice: 'Accogliamoli', Salvini frena: 'Non si cede' e Conte che ribatte: 'Se non li faremo sbarcare, li prenderò con l'aereo e li riporterò'.

Sea Watch - Conte contraddice Matteo Salvini : “No a sbarco? Prenderò i Migranti con l’aereo” : Il premier Giuseppe Conte Contesta pubblicamente il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha negato ancora una volta l'accoglienza ai 49 migranti salvati dalle ong Sea Watch e Sea Eye, che si trovano da giorni in acque territoriali maltesi. "Vorrà dire che non li faremo sbarcare, li Prenderò con l'aereo e li riporterò".Continua a leggere

Migranti - scontro nel governo su Sea Watch e Sea Eye. Conte 'Accogliamo donne e bambini'. Salvini 'Non si cede' : Quello della Sea Watch e della Sea eye per il premier Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta, 'è un caso eccezionale' con 'donne e bambini da oltre due settimane in mare: io non volendo tradire la ...

Migranti bloccati sulle ong Sea Watch e Sea Eye - Germania e Francia pronte ad accoglierne 50 ciascuno : Appare più vicina la soluzione nell'impasse delle due navi Sea Eye e Sea Watch3 con 49 Migranti in totale a bordo, mentre proseguono intensi i contatti tra Bruxelles e le Capitali europee....

Migranti - De Falco su Sea Watch : “Porti chiusi? Non c’è competenza del ministero dell’Interno” : “Sto seguendo le vicende della Sea Watch. Dire che i porti sono chiusi è un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di ...

Sea Watch - Germania e Francia pronte ad accogliere cinquanta Migranti ciascuna. Organizzazioni chiedono incontro a Conte : Dal Consiglio per gli Affari generali potrebbero arrivare buone notizie per Sea Watch e Sea Eye. Secondo fonti diplomatiche, a margine della riunione a Bruxelles Francia e Germania hanno dato la propria disponibilità ad accogliere ognuna 50 migranti tra quelli presenti sulle navi delle due ong da giorni bloccate nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro e i 250 sbarcati nelle scorse settimane a Malta. Che ne chiede la redistribuzione in ...

Migranti - soluzione vicina per Sea Watch e Sea Eye : Trattative serrate a livello europeo. La Germania aumenta il numero delle persone da accogliere a 50. Si attende il via libera allo sbarco di Malta per la redistribuzione tra i Paesi