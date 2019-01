Copa del Rey | il Real Madrid torna a vincere | Atletico Madrid bloccato sull' 1-1

Copa del Rey : Atletico Madrid bloccato sull'1-1 dal Girona : Continua l'incantesimo Girona per l' Atletico Madrid , che con Diego Simeone allenatore non ha mai battuto i biancorossi catalani. Allo stadio Montilivi finisce 1-1: vantaggio firmato da Antoine ...

Pronostico Levante vs Barcellona - Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi : Levante-Barcellona, giovedì 10 gennaio. Il Levante per riprendersi dal momento negativo, il Barcellona per allungare a quattro la sua striscia di vittorie consecutive. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Levante e Barcellona?Nell’ultimo turno di Primera Division, il Levante è stato fermato dal Girona sul 2-2 in casa. La formazione di Paco López non vince da quattro turni in campionato ed è rimasto al decimo posto a quota ...

Pronostico Betis vs Real Sociedad - Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi : Betis-Real Sociedad, giovedì 10 gennaio. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare in fretta, la Real Sociedad si è sbloccata battendo per 2-1 al ”Bernabeu” i Campioni del Mondo del Real Madrid. Reduce dalla clamorosa sconfitta con l’Huesca per 2-1, la truppa di Quique Setién può ritenersi soddisfatta del suo percorso in campionato visti anche i risultati ottenuti in Europa League con il passaggio del turno davanti al ...

Pronostico Atheltic Bilbao vs Siviglia - Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi : Atheltic Bilbao-Siviglia, giovedì 10 gennaio. L’andata degli ottavi di finale della Coppa di Spagna propone una partita aperta a ogni Pronostico e che per entrambe vale molto. In campionato i baschi sono in ripresa dopo un avvio disastroso, mentre gli andalusi sono in lotta per titolo. Non sarà una partita semplice per entrambe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atheltic Bilbao e Siviglia?Un gol di Iñaki Williams ha ...

Copa del Rey - le probabili formazioni di Athletic-Siviglia - 10/1/2019 : probabili formazioni Athletic Club-Siviglia, 10/1/2019Primo di tre incontri consecutivi che vedranno opposte Athletic Club e Siviglia, con le due partite di Copa del Rey inframezzate dalla gara di campionato di domenica prossima sempre al San Mames. E, come è giusto che sia, i due tecnici mescoleranno le carte anche per dare rotazione a due rose non propriamente profonde ed in lotta per due obiettivi antitetici: non retrocedere (i baschi) e ...

Copa del Rey - le probabili formazioni di Girona-Atletico - 9/1/2019 : probabili formazioni Girona-Atletico Madrid, 9/1/2019Il post sosta è un vero e proprio tour de force per le squadre spagnole, che dopo un turno di campionato devono scendere in campo anche per la Copa del Rey.Coppa che arriva in un momento tremendo per Simeone, con la rosa falcidiata dagli infortuni nel pacchetto arretrato, così come il Girona che si ritrova con un solo terzino di ruolo (Mojica ha finito la stagione, Aday e Planas non sono in ...

Copa Libertadores - festa ‘folle’ del River Plate al Monumental [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Copa Libertadores - la pazza festa del River Plate al Monumental [FOTO e VIDEO] : Delirio River Plate, la festa al Monumental di Buenos Aires per la vittoria della Copa Libertadores è stata sontuosa festa grande allo stadio Monumental di Buenos Aires per i tifosi dei ‘millonarios’ che dopo il trionfo del River Plate nel tribolato derby argentino giocato lo scorso 9 dicembre al Bernabeu di Madrid contro il Boca Juniors in Copa Libertadores, e la parentesi del Mondiale per club con la sconfitta in semifinale ...

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : i Millionarios vincono la finale più lunga della storia : Il River Plate batte 3-1 il Boca Juniors e conquista la Copa Libertadores al Santiago Bernabeu. Per conoscere il nome dei campioni del Sud America 2018 ci sono voluti 120 minuti di gioco riscaldati da due squadre scosse più dal timore della sconfitta che dal sapore della vittoria. A trionfare, alla fine, sono i Millionarios del presidente Rodolfo D’Onofrio, sorridente dopo “l’esproprio” della finale al Monumental. Mentre ...

Finale Copa Libertardores – Il dramma dei tifosi del Boca Juniors : il Superclasico visto con gli occhi di chi ha perso [GALLERY] : Il lato amaro del calcio, la prospettiva degli sconfitti: tutta la delusione dei tifosi del Boca Juniors dopo la sconfitta nella Finale di Copa Libertadores contro il River Plate Da una parte la gioia per il succcesso, il tripudio di colori bianco e rossi, i tifosi del River Plate che coronano il sogno di una vita: quello di vedere i Millonarios vincere il Superclasico in Finale di Copa Libertadores. Dall’altra, inevitabilmente, la ...

Video/ River Plate Boca Juniors - 3-1 dts - : highlights e gol della finale - Copa Libertadores 2018 - - IlSussidiario.net : Video River Plate Boca Juniors , 3-1 dts, : highlights e gol della finale della Copa Libertadores 2018 giocata a Madrid domenica 9 dicembre.

La Copa Libertadores è del River Plate - Boca Juniors sconfitto 3-1 ai supplementari : X Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors 3-1 River, la Copa in rimonta Tutti i calciatori a River Plate-Boca Juniors Il mondo del calcio a River-Boca Serie A, Milan-Torino 0-0: le foto del match ...

Copa Libertadores - impazza la festa del River Plate : tra Madrid e Buenos Aires i “Millonarios” possono scatenarsi [VIDEO] : Copa Libertadores, i Millonarios hanno vinto in quel di Madrid contro i Boca Juniors: la festa può partire per le strade di Buenos Aires Copa Libertadores, il River Plate ha vinto la gara di ritorno contro il Boca Juniors al Bernabeu di Madrid e la festa dei tifosi può iniziare “divisa” tra la Spagna e Buenos Aires. Le scene pessime delle scorse settimane, lasciano spazio ai festeggiamenti per la vittoria della coppa da parte ...