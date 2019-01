huffingtonpost

: Sotto assedio. Grande fibrillazione dentro M5s per il salva-Carige, parlamentari e base critici. Di Maio scrive in… - HuffPostItalia : Sotto assedio. Grande fibrillazione dentro M5s per il salva-Carige, parlamentari e base critici. Di Maio scrive in… - nicola_atlante : RT @HuffPostItalia: Sotto assedio. Grande fibrillazione dentro M5s per il salva-Carige, parlamentari e base critici. Di Maio scrive in chat… - gabricm21 : RT @HuffPostItalia: Sotto assedio. Grande fibrillazione dentro M5s per il salva-Carige, parlamentari e base critici. Di Maio scrive in chat… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) "Devo prendermi ventiquattr'ore di tempo, prima devo fare yoga". Prova a sdrammatizzare con una battuta una fonte molto in alto del Movimento 5 stelle, presa alla sprovvista – come tutti, fatto salvo per un selezionatissimo inner circle – dal blitz in Consiglio dei ministri che ha istituito un fondo di 2 miliardi a garanzia di. Un vero e proprio fondobanche, come quelli aspramente contestati dai 5 stelle dell'era dell'opposizione, che una volta entrati nella stanza dei bottoni stanno decostruendo empiricamente le battaglie di una vita."Un decreto fatto in un Cdm a sorpresa, di sera tardi, in sette minuti? Se lo faceva Renzi stavamo già in piazza". Ride un senatore, ironizza lieve con parole di piombo, che fanno male. Perché è l'espressione di un malcontento diffuso. Ancor più che sulle trivelle, ancor più che sul Tap, ...