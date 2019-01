Solidarietà | Cuffaro parte per il Burundi | ' Porterò aiuti umanitari' 3

liberoquotidiano

: Solidarietà: Cuffaro parte per il Burundi, 'Porterò aiuti umanitari' - StraNotizie : Solidarietà: Cuffaro parte per il Burundi, 'Porterò aiuti umanitari' -

(Di martedì 8 gennaio 2019) (AdnKronos) - "Tutto questo è solo un centomillesimo di quello che si potrebbe fare, però questo metodo può funzionare anche per farli restare in Africa e non farli venire", dice ancora Salvatore. "E tutto questo senza l'aiuto di fondi pubblici - spiega l'ex Governatore siciliano- L