Sea Watch | la Commissione Ue | Basta rinvii sullo sbarco

Sea Watch - a che punto è lo stallo che ha abbandonato 49 persone in mare : (foto: Federico Scoppa/AFP/Getty Images) Sarà il Consiglio degli affari generali in programma oggi 8 gennaio a Bruxelles – il primo sotto la presidenza di turno rumena – a trovare una soluzione che sblocchi la vicenda dei migranti costretti a bordo delle due navi delle ong Sea Eye e Sea Watch? Difficile e improbabile. A confermarlo è anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, presente al primo appuntamento consiliare dell’anno. ...

Gregorio De Falco : "Ho appena contattato la Sea Watch". Migranti - il senatore cacciato dal M5s sfida Salvini : "Voglio vedere gli atti". Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: "Ho presentato un'interrogazione, secondo me non c'è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti". Sui 49 Migranti bl

Migranti - Sea Watch e Sea Eye in emergenza. Oggi vertice Ue : Continua l'odissea delle due navi delle Ong: il medico di bordo chiede di fare presto per evitare la catastrofe sanitaria. Roma ribadisce: 'No agli sbarchi'

Migranti - il caso Sea Watch all'esame dell'Ue : vertice a Bruxelles - : Si riunisce il Consiglio dei ministri degli Affari generali, mentre la nave dell'Ong resta in mare, al largo di Malta, in condizioni critiche. Situazione difficile anche sulla Sea Eye. Il governo ...

La situazione a bordo della Sea Watch è al limite : La situazione a bordo della Sea Watch 3 è critica, potrebbe degenerare da un momento all'altro, con i migranti che potrebbero arrivare a mettere in pericolo la propria vita. Lancia l'allarme e chiede che si agisca in fretta per evitare una ulteriore catastrofe, il medico dell'imbarcazione umanitaria Frank Dörner. “Sono al limite” "La situazione diventa ogni giorno peggiore, soprattutto il peso ...

Sea Watch - Salvini : 'Possono farmi appelli - ma non cambierò idea'

Sea Watch - l'Ue : «Disposti ad accogliere 10 Paesi». Ma con Malta è gelo. Migranti allo stremo : Restano ancora in alto mare i 49 Migranti a bordo delle navi di Sea Watch e Sea Eye e con loro le trattative tra i paesi europei, Italia compresa, che da 17 giorni non riescono a trovare un accordo...

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Migranti - dieci Paesi Ue (tra cui l'Italia) disposti ad accogliere i 49 a bordo di Sea Eye e Sea Watch - ma l'impasse resta : Una decina di Paesi - tra questi Italia, Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Olanda e Romania - si sono offerti di ricevere i Migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco.Ma l'impasse resta, perché La Valletta chiede che oltre alle 49 persone a bordo delle due navi delle ong, siano ridistribuiti anche altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi dai suoi guardacoste. Si apprende da ...

Salvini : 'Da Sea Watch no anche a donne e bambini - ora dico basta' : Matteo Salvini non intende accogliere nemmeno donne e bambini della Sea Watch e tantomeno 15 famiglie. Lo ha detto il vicepremier parlando a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "Ne sono arrivati via mare ...

