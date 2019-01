Salah miglior calciatore africano del 2018

eSports : FIFA 19 FUT – TOTW 13 : Cancelo - Salah e Kanté i migliori : Se preferite il calcio virtuale a quello vero, e quindi non state guardando la Champions League, saprete già che è uscita la TOTW 13! Come ogni mercoledì, EA Sports ha selezionato una rosa dei migliori calciatori della settimana. Incrociate le dita, sbustate e potrete trovarli anche tutti. In vetrina, questa volta, troviamo Cancelo , Kanté e Salah . Il terzino della Juventus ha ormai dimostrato anche ai più scettici di essere un calciatore ...

Chapeau Salah : trascina il Liverpool con una tripletta e cede il premio di migliore in campo a Milner : Salah si è dimostrato ancora una volta un grande calciatore siglando tre gol in questa giornata di Premier League, ma anche un grande uomo cedendo il premio di migliore in campo Momo Salah è stato l’indiscusso protagonista della gara odierna del Liverpool, vinta per 4-0 contro il Bournemouth. Tre gol per il centravanti egiziano, anche se il primo è viziato da un fuorigioco non rilevato dal guardalinee. Fatto sta che con la sua ...