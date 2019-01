Inter | ufficiale | no al ricorso per San Siro a porte chiuse | ma fate entrare i bimbi

L’evoluzione dell’Interfaccia di Samsung spiegata in un’infografica ufficiale : Samsung ci mostra l'evoluzione della sua interfaccia con un'infografica ufficiale. L'articolo L’evoluzione dell’interfaccia di Samsung spiegata in un’infografica ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Inter - comunicato UFFICIALE : "Chi non accetta la nostra storia - non è uno di noi" : p>Inter NAPOLI comunicato UFFICIALE / Era attesa ed è arrivata nel tardo pomeriggio la netta presa di posizione da parte della società dell' Inter che, il giorno seguente i brutti episodi di cronaca ...

Barcellona - ufficiale l’acquisto dell’ex Inter Murillo : cifre e dettagli : Jeison Murillo è un nuovo calciatore del Barcellona, il club blaugrana lo ha prelevato dal Valencia dopo un’annata ottima nella Liga Il Barcellona ha acquistato dal Valencia il difensore centrale colombiano Jeison Murillo, ex calciatore dell’Inter. Il club blaugrana si è assicurato le prestazioni del difensore con la formula del prestito con riscatto opzionale fissato a 25 milioni di euro, puntando dunque in maniera decisa sul ...

Marotta-Inter : è ufficiale - l’ex Juve nuovo amministratore delegato : MAROTTA INTER, ORA E’ ufficiale- Il matrimonio, che già si vociferava da qualche settimana, è stato celebrato nel pomeriggio. Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter, con l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa. L’ex Juventus, che ha lasciato i bianconeri lo scorso settembre, è stato scelto dal presidente Zhang per ricostruire un’Inter capace […] L'articolo Marotta-Inter: è ...

Inter - l'annuncio ufficiale di Beppe Marotta forse dopo la gara con il Psv : Manca solo l'ufficialità ma c'è la ormai la certezza che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato. Il dirigente ha ufficializzato il suo addio alla Juventus dopo il match contro il Napoli e i nerazzurri hanno approfittato lanciandosi subito su di lui, bruciando la forte concorrenza di Roma, Milan e Napoli. l'annuncio ufficiale sembrava potesse arrivare già in questi giorni, prima di Juventus-Inter, in programma venerdì sera ...

PlayStation Classic : scopriamo l'Interfaccia ufficiale con alcune immagini : Sono sbucate in rete alcune immagini ritraenti l'interfaccia del menu principale del PlayStation Classic, riporta VG247.La console, dedicata agli appassionati, ai collezionisti e soprattutto ai nostalgici della PS1, si mostra in alcune immagini dell'interfaccia mentre la rete si riempie delle prime impressioni su questa operazione commerciale.Il menu, come possiamo vedere, appare piuttosto semplice e senza troppe opzioni. Ci permette di ...