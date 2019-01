Ethereum | create blockchain pirata Coinbase blocca gli scambi

wired

(Di martedì 8 gennaio 2019) La piattaforma statunitense dio di criptovaluteha sospeso il portafoglio diclassic (Etc), dopo aver rilevato varie riorganizzazioni della catena dei blocchi che funge da libro mastro delle transazioni con questa valuta digitale.Le prime avvisaglie sono state registrate sabato 5 gennaio 2019. Dopo una prima sospensione delle transazioni di, il sito di exchange ha rilevato altre otto riorganizzazioni a doppia spesa per un totale di 88.500 Etc (circa 460mila dollari) per poi, in un secondo momento, rilevarne ulteriori 12 per un totale di 219.500 Etc (circa 1,1 milioni di dollari).Una riorganizzazione delladelle transazioni in criptovaluta è un’azione scorretta che permette ai miner (coloro che lavorano all’estrazione di criptovalute con i loro computer) di sdoppiare la cronologia delle transazioni, per crearne una nuova, parallela ...