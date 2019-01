Ultrà | Salvini | Sradicheremo la violenza dentro e fuori gli stadi

Salvini e la violenza allo stadio : “Sbagliato punire 12 milioni di tifosi per colpa di 6 mila Ultrà” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, svoltasi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, i vertici dello sport ed il capo della polizia Franco Gabriellico, è tornato sul tema violenza e ultrà: «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seg...

Lunedì vertice con Salvini e Giorgetti sulla questione Ultrà negli stadi : Parte lunedì prossimo il tavolo 'stadi sicuri'. L’iniziativa congiunta del ministro dell’interno Matteo Salvini e del sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti prenderà il via il prossimo 7 gennaio e coinvolgerà, per la prima volta, tutti i protagonisti: calciatori, allenatori, arbitri, giornalisti, tifoserie per bene. “Il punto di partenza è ...

Interrogato capo ultras - Gip Salvini : “Investimento? Piovella ha confermato che l’auto andava piano” : All’uscita dall’Interrogatorio al capo ultrà Marco Piovella, fermato in seguito agli scontri verificatisi alla vigilia della partita Inter Napoli, il Gip Guido Salvini dichiara: “Piovella ha parlato di Daniele Belardinelli e lo ha definito un amico fraterno. Sulle dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di Belardinelli ha confermato che l’auto che lo ha investito andava lentamente”. L'articolo ...

Rissa tra Ultrà in area servizio A1. Salvini : “In galera” : Spintoni, pugni, qualche schiaffo, colpi di cintura, perfino un mattone che parte e sfonda il vetro di un pullman nell'area di sosta Chianti Ovest sull'A1, vicino a Firenze. Non risultano feriti, ma ancora una volta un autogrill diventa luogo di scontro tra ultra' rivali in viaggio al seguito delle loro squadre in trasferta e che si ritrovano per caso a distanza ravvicinata. La circostanza, a soli tre giorni dagli scontri di Inter-Napoli con la ...

Scontri tra Ultrà in autogrill Assaltato bus di tifosi del Toro Salvini : «Imbecilli - in galera» : Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera». tifosi identificati e bloccati a Roma

De Luca : 'Salvini vede capo Ultrà? Malissimo' : De Luca ha sottolineato che nel mondo del calcio bisogna 'liberarsi dei delinquenti e smetterla di lisciare il pelo per ragioni di clientela elettorale a questo o quel capo ultrà'. 'Mi auguro che il ...

