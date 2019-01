La Compagnia del Cigno | i 7 giovani protagonisti | chi sono e cosa fanno

Compagnia del cigno : Alessio Boni svela un retroscena a La vita in diretta : Alessio Boni a La vita in diretta: la rivelazione sugli attori de La Compagnia del cigno Si è raccontato nel salotto de La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 7 gennaio 2019, Alessio Boni, uno dei protagonisti della nuova fiction La Compagnia del cigno, al via stasera su Rai1. Intervistato dalla padrona di casa Francesca Fialdini, a La vita in diretta Alessio Boni ha parlato del cast de La Compagnia del cigno, svelando un particolare ...

La Compagnia del cigno - musica e solitudine : anticipazioni prima puntata 7 gennaio : A quasi un anno dall’inizio della riprese, lunedì 7 e martedì 8 gennaio va in onda, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, la miniserie ideata, scritta (in coppia con Monica Rame) e diretta da Ivan Cotroneo dal nome La compagnia del cigno, una storia di sette ragazzi studenti di conservatorio la cui vita passa anche dallo strumento musicale che suonano. Nel cast ci sono anche Alessio Boni, Rocco Tanica e Anna Valle, ...

Giovanna Mezzogiorno è Valeria Trani / Madre di Matteo con un passato da dimenticare? - La Compagnia del cigno - : Giovanna Mezzogiorno è Valeria Trani, Madre del giovane Matteo. Arriva a Milano dopo aver lasciato Amatrice, ma la sua vita... , La compagnia del cigno,

Ivan Cotroneo/ La Compagnia del cigno e le tematiche LGBT : "Lo faccio perché credo nella società civile!" : Ivan Cotroneo dirige 'La compagnia del cigno', la nuova fiction televisiva in onda da oggi sulla rete ammiraglia di Casa Rai, ecco le sue dichiarazioni.

Cast e personaggi de La Compagnia del Cigno - su Rai1 dal 7 gennaio : chi sono i talenti guidati da un arcigno Alessio Boni : Dal 7 gennaio su Rai1, Cast e personaggi de La Compagnia del Cigno animano un racconto di formazione corale in cui adolescenti e adulti scoprono di molto da imparare e che non potranno farlo da soli: la nuova serie di Ivan Cotroneo, che in questo caso è autore e anche regista, approda sull'ammiraglia Rai come primo titolo dell'anno di Rai Fiction, in onda il 7 ed 8 gennaio. Protagonisti della serie sono sette giovani talenti tra i 15 e i 18 ...

Tutto quello che c'è da sapere sulla Compagnia del cigno : È il primo a fare amicizia con Matteo, il nuovo arrivato, senza sapere che saranno destinati ad innamorarsi della stessa ragazza: Barbara, così diversa e distante dal loro mondo. E mentre Matteo ha ...

La Compagnia del Cigno : sette ragazzi - un conservatorio ed un professore bastardo nella nuova fiction di Rai 1 : La Compagnia del Cigno - Alessio Boin e Anna Valle La Compagnia del Cigno, al via questa sera su Rai 1, è un progetto impegnativo, ricco di collaborazioni e morto articolato, poichè si muove nel mondo della musica ma affronta anche tematiche sociali. Le sei puntate, scritte e dirette da Ivan Cotroneo e prodotte da Indigo Film con Rai fiction, è a metà tra un coming of age e una dramedy contemporanea, un romanzo di formazione in cui si ...

La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni prima puntata 7 gennaio - video : sorrisi - lacrime e Mika! : Anticipazioni La Compagnia del Cigno: la nuova fiction di Rai1 in onda oggi 7 gennaio racconta la storia di 7 ragazzi uniti dalla musica e l'amicizia.

Marco Bocci è Ruggero Fiore/ Dalle fiction poliziesche a maestro di musica - La Compagnia del cigno - : Marco Bocci è Ruggero Fiore nella nuova fiction di Raiuno 'La compagnia del cigno': l'attore si trasforma in maestro di musica.

La Compagnia del Cigno : Stasera la prima puntata della nuova Fiction di Rai 1 : Nel cast: Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roja, Giorgio Pasotti, Marco Bocci e un nutrito gruppo di giovanissimi esordienti.

La Compagnia del cigno con Alessio Boni in onda 7 e 8 gennaio : ‘Sette ragazzi feriti’ : Nessun eroe ma la forza del collettivo, parola di Ivan Cotroneo, che ha raccontato il concetto alla base della sua nuova fiction, una miniserie in due puntate chiamata La compagnia del cigno: “Qui c’è un gruppo di sette ragazzi feriti che solo grazie all’unione e all’amicizia riescono ad andare avanti“. La produzione va in onda lunedì 7 e martedì 8 gennaio, per due prime serate consecutive su Rai1 e vanta un cast ...

Anna Valle nella fiction La Compagnia del cigno : «La mia Irene tra musica e dolore» : L'amore di sette ragazzi per la musica è al centro de La compagnia del cigno , la nuova fiction di Rai 1 ideata da Ivan Cotroneo, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle , in onda a partire da ...

