Calciomercato Monza | arriva Filippo Scaglia

(Di lunedì 7 gennaio 2019)– "L'A.S. Cittadella comunica la cessione del calciatoreal1912. In granata per 5 anni (da gennaio 2014)ha collezionato 181 presenze e realizzato 5 gol. La cavalcata promozione nella stagione 2015/16 e due campionati conclusi ai play-off per la Serie A nel 2016/17 e 2017/18, con il rammarico di non averli potuti giocare. A Pippo grazie per quanto fatto con i colori del Cittadella e un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera". E' questo il messaggio del Cittadella che ufficializza la cessione dial