Attaccante del Napoli passa all´Ascoli

Dybala a Miami con Oriana Sabatini - la fidanzata dell’Attaccante sexy sullo yacht [GALLERY] : Oriana Sabatini sexy a Miami con Paulo Dybala, la fidanzata del calciatore gradisce la meta della vacanza insieme al bianconero Un viaggio a Miami per Paulo Dybala ed Oriana Sabatini. La sensuale Wags è apparsa sul suo profilo Instagram in pose sexy mentre si trova in questi giorni in vacanza con il calciatore bianconero. L’argentina, indossando un costume intero nero, si mostra sensuale su uno yacht nella metropoli della Florida. ...

Isola dei Famosi – Tra i concorrenti anche un famoso ex Attaccante dell’Inter : Nel cast de L’Isola dei Famosi 14 anche un famoso ex bomber dell’Inter: l’indiscrezione che circola sul web vorrebbe Nicola Ventola in Honduras I nomi dei concorrenti della 14ª edizione de L’Isola dei Famosi sono sempre più caldi. Tra questi, dopo quelli rivelati solo qualche giorno fa (LEGGI QUI), c’è anche un popolare ex attaccante italiano. Chi è l’ex calciatore pronto ad approdare in Honduras dal ...

Calciomercato Premier League - colpo del Bournemouth : dal Liverpool arriva l’Attaccante Solanke : Le ‘cherries’ hanno sborsato ben 28 milioni di euro per l’attaccante inglese, che ha lasciato il Liverpool per giocare di più E’ ufficiale l’acquisto da parte del Bournemouth dell’attaccante Dominic Solanke dal Liverpool. Per il 21enne inglese le ‘cherries’ hanno sborsato 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Premier League, colpo del ...

Shock in casa Falcao : morto il padre dell’Attaccante del Monaco : Lutto per Falcao: muore il padre dell’attaccante colombiano del Monaco a causa di un malora durante una partita di tennis Il padre dell’attaccante colombiano del Monaco, Radamel Falcao è morto in seguito ad un malore durante una partita di tennis, secondo quanto riportano i media locali. Radamel Garcia King, anche lui con un passato da calciatore, è scomparso per un infarto mentre giocava a tennis con degli amici nella città ...

Andy Carroll - ma come ti vesti? Si sposa la cognata e l’Attaccante del West Ham si presenta… in tuta [FOTO] : Andy Carroll se ne frega delle mode, Andy Carroll è la moda: l’attaccante del West Ham si presenta al matrimonio della cognata… con la tuta del club I giocatori sono famosi per sfoggiare look stravaganti, lanciare vere e proprie mode e far parlare di sè per abbinamenti di vestiario a dir poco… improbabili. Andy Carroll però ha deciso di rompere gli schemi di moda e tradizione, ergendosi ad eroe del popolo e dei social. ...

Valencia - occhi su un Attaccante del West Ham : Stando a Sport , il Valencia fa sul serio per Javier Hernandez , attaccante del West Ham : pronti 8 milioni di euro. Il Chicharito ha il contratto con gli Hammers in scadenza nel 2020.

Calciomercato - la SPAL su un Attaccante del Chievo : scambio con Paloschi? : La SPAL ha iniziato la stagione nel migliore dei modi candidandosi al ruolo di sorpresa dell’attuale Serie A. Poi il ridimensionamento di risultati con i ferraresi che sono sembrati incapaci di ottenere risultati positivi con continuità. A mancare sono i gol di Antenucci, trascinatore nella passata stagione, mentre le altre punte, Paloschi e Petagna in primis, non hanno mostrato grande feeling con il gol. Per questo il club sta ...

Il calciomercato oggi – La nuova squadra in Serie A dell’Attaccante Muriel : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, una finestra di gennaio che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi. Chi è pronto a tornare in Italia è l’ex Sampdoria Luis Muriel, l’esperienza in Spagna è giunta al termine. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse da parte del Milan, voci confermate anche da Gennaro Gattuso ma alla ...

Infortunio Inglese - doppio problema per l’Attaccante : ecco il perchè della tribuna : Infortunio Inglese – L’assenza di Roberto Inglese contro la Roma si è fatta sentire per il Parma, che non è riuscita a concretizzare le palle gol avute a disposizione. L’attaccante è finito in tribuna per un doppio problema fisico, spiegato poi da D’Aversa nel dopo gara: “Il suo forfait all’ultimo ci ha creato qualche problema, avevo solo Ceravolo a disposizione e ho preferito tenerlo per aggiungere peso nella ...

Sampdoria ai piedi di Quagliarella - l’Attaccante è ‘immortale’ : altra perla del blucerchiato - record e doppio sogno nel cassetto : E’ un momento magico per Fabio Quagliarella. E’ andata in scena la 18^ giornata del campionato di Serie A, vola la Sampdoria del tecnico Giampaolo che è reduce da una serie di risultati utili che hanno rilanciato i blucerchiati in chiave Europa e forse anche in grado di lottare per la Champions League. La Sampdoria occupa la quinta posizione in classifica, 29 punti conquistati, solo due quelli di distacco dal quarto posto ...

Infortunio Immobile - l’Attaccante della Lazio in dubbio per Bologna : Infortunio Immobile – La diciottesima giornata del campionato di Serie A è ormai alle porte. Si tornerà a giocare a Santo Stefano, cosa successa nella stagione 1971-72. La Lazio si sta preparando ad affrontare il Bologna al “Dall’Ara”, ma a Inzaghi non giungono notizie positive sulle condizioni di Immobile. Oggi, infatti, l’attaccante non si è allenato con il gruppo: per lui solo lavoro in palestra in vista del ...

Emiliano Bonazzoli a CalcioWeb - la nuova vita dell’ex Attaccante : il calcio femminile - la Reggina ed il caso Nainggolan : E’ stato un grandissimo protagonista anche in Serie A, tante le maglie indossate e gol a grappoli per uno dei migliori attaccanti, stiamo parlando di Emiliano Bonazzoli, grande professionista entrato soprattutto nel cuore dei tifosi della Reggina, impossibile dimenticarsi di un calciatore che ha dato sempre tutto in campo e fuori. Ma Bonazzoli è stato protagonista anche con altre squadre, dal Brescia al Parma, dalla Sampdoria alla ...

Napoli - Kouamé nel mirino. L'Attaccante del Genoa arriverebbe a giugno : Si lavora per il futuro e Cristiano Giuntoli ha già individuato un giovane per aggiungere un altro attaccante al reparto offensivo. Si tratta di Christian Kouamé, il centravanti del Genoa, 21 appena ...