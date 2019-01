TV | RAI3 | a “Tutta Salute” come affrontare i gli “sbalzi ormonali”

RAI3 - a “Tutta salute” : focus sulla maculopatia : Nella puntata di ‘Tutta salute‘, in onda lunedì 12 novembre alle 10.45 su Rai3, si parlerà di maculopatia, una patologia che colpisce circa 1 milione e 400 mila persone, per lo più anziani. Ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà il professor Andrea Cusumano, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma. Il pistacchio, più magro rispetto ad altra frutta secca, è un concentrato di benessere. A ...