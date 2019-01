Sosta Serie A calcio | quando riprende il Campionato? Date | programma | orari | tv e

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la Sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Sosta Serie A calcio - quando riprendono ad allenarsi le squadre? Calendario - date e programma. Si riparte con la Coppa Italia : Tempo di vacanze per quanto riguarda i calciatori del campionato di Serie A: dopo l’inedito programma natalizio, con il girone di andata che si è andato a chiudere praticamente in concomitanza del nuovo anno, a breve ripartiranno gli allenamenti delle varie squadre per poi ripartire con i prossimi appuntamenti (Coppa Italia, SuperCoppa Italiana e poi campionato). Andiamo a scoprire quando riprenderanno ad allenarsi le squadre. ATALANTA ...

Serie A - ecco il programma delle 20 squadre durante la Sosta : Il programma nella sosta delle venti squadre di Serie A. ATALANTA - Gli allenamenti riprendono lunedì 7 a Zingonia e per ora non sono state programmate amichevoli. BOLOGNA - Tutti al lavoro il 7, il ...

Calcio - dove sono in vacanza i giocatori di Serie A? Sosta invernale tra Maldive e Caraibi : Nel week-end si è svolta l’ultima giornata per quanto riguarda il girone di andata della Serie A di Calcio 2018-2019. Ora i calciatori si stanno godendo un periodo di meritate vacanze prima di ripartire al massimo per la nuova annata. Uno stop che durerà fino alla prima settimana di gennaio: nella seconda infatti si ripartirà con le partite (prima la Coppa Italia, poi la Supercoppa Italiana), mentre il 19 è in programma la ventesima ...

Sosta invernale Serie A calcio - pausa di 3 settimane. Le date e il programma. In mezzo Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Si ferma la Serie A, ma non si ferma il calcio Italiano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo). Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la SuperCoppa Italiana, che nonostante si giochi ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Nostro calo non è colpa della Sosta» : PARMA-Sassuolo 2-1: NUMERI E STATISTICHE Tutto sul Sassuolo Classifica Serie A La Cronaca Serie A Sassuolo de Zerbi parma Tutte le notizie di Sassuolo Per approfondire